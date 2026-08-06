Alarma en Chubut: cada vez más adolescentes apuestan dinero desde el celular

Cada vez más adolescentes apuestan dinero y Chubut aparece entre las provincias con los indicadores más preocupantes del país. Así lo revela el Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria, elaborado por el Observatorio Argentino de Drogas de Sedronar, que por primera vez incorporó un capítulo específico sobre juegos de azar.

Según el informe, el 30,5% de los estudiantes secundarios chubutenses realizó apuestas con dinero durante los últimos 12 meses. El porcentaje supera el promedio nacional, que se ubica en el 26,2%, y refleja un crecimiento de una práctica que gana terreno entre los jóvenes.

El celular, la principal puerta de entrada

El estudio señala que las plataformas digitales concentran la mayor parte de las apuestas realizadas por adolescentes. En Chubut, el 23,1% de los estudiantes dijo haber apostado de manera online, por encima del promedio nacional del 20,5%.

Dentro de esta modalidad, los casinos virtuales son la opción más utilizada, seguidos por las apuestas deportivas.

Sin embargo, el dato más preocupante para la provincia aparece en el juego presencial.

Chubut lidera las apuestas presenciales

El informe ubica a Chubut en el primer lugar del país en apuestas presenciales entre estudiantes secundarios.

El 15,7% de los adolescentes consultados aseguró haber participado en juegos de azar con dinero de manera física durante el último año, por encima de Chaco (15,4%) y muy lejos del promedio nacional, que alcanza el 12%.

Los resultados también muestran que la problemática atraviesa a toda la Patagonia, donde provincias como Santa Cruz, Río Negro y Neuquén también registran niveles elevados de apuestas digitales.

Cada vez empiezan más jóvenes

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es la edad de inicio.

De acuerdo con el relevamiento, a nivel nacional uno de cada cuatro adolescentes de 14 años o menos ya apostó dinero, una proporción muy similar a la registrada entre los estudiantes de mayor edad.

Además, Sedronar indica que el primer contacto con el juego presencial suele producirse alrededor de los 13 años, mientras que en las apuestas online el promedio de inicio es de 14,1 años.

El estudio también concluye que los varones participan de estas prácticas con una frecuencia significativamente mayor que las mujeres.

La relación con otras adicciones

El informe advierte que quienes realizan apuestas presentan niveles más altos de consumo de alcohol, bebidas energizantes, cigarrillos electrónicos, tabaco y marihuana en comparación con quienes no juegan por dinero.

En algunos casos, como el consumo de tabaco y marihuana, las prevalencias llegan a duplicarse entre los adolescentes que apuestan.

En ese contexto, el documento también recuerda que Chubut registra algunos de los indicadores más altos del país en consumo de determinadas sustancias entre estudiantes secundarios, como cocaína, éxtasis, alucinógenos, anfetaminas, ketamina y tranquilizantes sin receta médica.

Los datos reflejan un escenario que preocupa a especialistas y organismos de prevención, ya que las apuestas por dinero aparecen cada vez con mayor frecuencia asociadas a otras conductas de riesgo durante la adolescencia.

MA