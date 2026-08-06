Con Esteban Sarteschi en el equipo, Argentina jugará dos test match ante Uruguay

Hay historias que nos conmueven el alma y nos recuerdan el verdadero significado del deporte. La de Esteban Sarteschi es, sin dudas, una de ellas. El basquetbolista esquelense no solo llevará la bandera de nuestra ciudad hasta las tierras charrúas, sino que lo hará luciendo la cinta de capitán (o subcapitán) del Seleccionado Argentino de Básquet FADDIM (categoría Intelectuales). Un reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y a ese fuego sagrado que solo conocen quienes defienden la camiseta albiceleste con el corazón.

Tras una intensa y fructífera concentración en Corrientes, donde el cuerpo técnico liderado por Lucas Riquelme, Marcelo Aranda y Agustina Moreno, ajustó conceptos tácticos y consolidó la dinámica de grupo, la delegación nacional ya tiene todo listo para cruzar el Río de la Plata. La partida está programada para el jueves 13 por la noche desde las inmediaciones del Teatro Colón, con arribo a Montevideo el viernes por la mañana.

UNA PRUEBA DE FUEGO E INCLUSIÓN

Lo que vivirá el plantel argentino entre el 15 y el 16 de agosto no será un compromiso más. Si bien las concentraciones suelen incluir amistosos frente a combinados juveniles convencionales (U13 o U15), esta serie de Test Match marcará un hito sin precedentes: será la primera vez que la Selección FADDIM enfrente a un par internacional con su misma condición. Una oportunidad imperdible para medir el nivel competitivo real de cara a los grandes desafíos del futuro, como el Global Game que se celebrará en Egipto en 2027.

La agenda del cruce rioplatense se desarrollará en dos jornadas a puro básquet inclusivo, combinando partidos de las categorías Síndrome de Down e Intelectuales:

Sábado 15 de agosto: La actividad comenzará a las 9:00 hs en el histórico Estadio Julio Zito del Club Cordón.

Domingo 16 de agosto: La segunda jornada de Test Match se trasladará a las instalaciones del Club Larrañaga, tras la cual la delegación emprenderá el regreso a la Argentina a media tarde.

Más allá del resultado táctico o del marcador final, la presencia de Esteban Sarteschi liderando al grupo en Montevideo es un triunfo gigante para Esquel y para todo el deporte adaptado nacional. Esteban representa la constancia de un atleta que sueña en grande y la prueba viviente de que, con pasión y trabajo, no existen techos ni fronteras.