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07 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

“Gobernar es dar respuestas concretas”: Paula Daher puso el foco en obras, empleo y capacitación en Esquel

La concejal de Juntos por el Cambio repasó iniciativas impulsadas por el Municipio, como capacitaciones laborales, el Gimnasio Municipal 2, el Parque Lineal Medardo Morelli y nuevas gestiones habitacionales.
Por Redacción Red43

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Durante la sesión del Concejo Deliberante de Esquel, la concejal Paula Daher se refirió a distintos temas de la actualidad local y puso el eje en las políticas vinculadas al empleo, la inclusión productiva, la obra pública y el desarrollo de espacios para la comunidad.

 

Al inicio de su intervención, Daher recordó a Fernando Raposeiras, y expresó su acompañamiento al proyecto presentado para que la Sala de Comisiones del Concejo Deliberante lleve su nombre.

 

“Se ha ido un amigo”, expresó y valoró el trabajo compartido con Raposeiras, destacó la relación construida desde el respeto y el diálogo dentro del cuerpo legislativo.

 

También dio la bienvenida a Agostina Kadomoto, la nueva integrante del Concejo Deliberante, y manifestó su deseo de poder trabajar en conjunto durante este período.

 

 

El reclamo por la situación de los jubilados

 

Por otro lado, Daher manifestó su acompañamiento a los jubilados que atraviesan dificultades con sus prestaciones de salud y respaldó el proyecto de declaración que busca solicitar respuestas a las autoridades correspondientes.

 

“Es una vergüenza que no tengan las prestaciones luego de haber trabajado durante toda su vida”, sostuvo la concejal, quien pidió acompañar las gestiones para que puedan recuperar la atención sanitaria con normalidad.

 

 

Capacitación laboral y oportunidades de empleo

 

En otro tramo de su discurso, Daher hizo referencia a las políticas municipales orientadas a la formación laboral y la inclusión productiva.

 

En ese sentido, mencionó la firma de nuevos convenios con UTHGRA para realizar capacitaciones vinculadas a oficios de alta demanda, como cocina, mozos y mucamas.

 

La concejal explicó que estas propuestas buscan brindar herramientas a vecinos y vecinas para mejorar sus posibilidades de inserción laboral, especialmente en sectores vinculados al crecimiento turístico de la ciudad.

 

“Gobernar es dar respuestas concretas”, expresó Daher al referirse a las políticas que apuntan a generar oportunidades mediante capacitación, empleo y acceso a servicios.

 

 

Obras e infraestructura para la comunidad

 

Durante su exposición, la concejal también repasó distintas obras que lleva adelante el Municipio.

 

Entre ellas mencionó la finalización del Gimnasio Municipal 2, una obra ubicada en el barrio Chanico Navarro que permitirá sumar infraestructura deportiva para clubes, escuelas y eventos provinciales y nacionales.

 

Además, hizo referencia al Parque Lineal Medardo Morelli, una intervención que comenzó con fondos municipales y que contempla un espacio recreativo con juegos, playones deportivos y sectores de encuentro para los vecinos.

 

Por último, Daher mencionó las gestiones realizadas ante el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para avanzar en soluciones habitacionales destinadas a familias de Esquel.

 

La concejal sostuvo que las obras, la capacitación laboral, los espacios públicos y el acceso a la vivienda forman parte de políticas destinadas a reducir desigualdades y generar nuevas oportunidades para la comunidad.

 

 

MA

 

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