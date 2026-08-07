Martín Escalona asumió la presidencia del bloque Unión por la Patria

En la sesión del Honorable Concejo Deliberante realizada en la mañana de hoy, el concejal Martín Escalona, del bloque Unión por la Patria fue elegido presidente de dicho bloque, tras la emotiva despedida al fallecido concejal Fernando Raposeiras, quien se desempeñaba también en ese rol.

Agradeciendo y recordando el trabajo de su compañero, Escalona apoyó la iniciativa de nombrar a la Sala de Comisiones en su honor.

Escalona también utilizó su tiempo en la Hora de Preferencia para expresar criticas a la ley de propiedad privada que se debatió en el Congreso, señalando que afecta a sectores vulnerables.

Sobre la posibilidad que este proyecto ofrece de "desalojos exprés" en Chubut, Escalona marcó que esto impactaría directamente en vecinos de ocupaciones de Esquel, como Rio Percy y Comunidad Nahuelpan.

Tal como en anteriores sesiones, recordó el pedido de informes sobre fondos, proyectos en ejecución a nivel local y cuestionó el aumento "de 700% en el boleto de colectivo y de 500% en impuestos", además de señalar endeudamientos a nivel local y provincial, contrastando con áreas que comprometen a los vecinos y vecinas como los reclamos por el sistema de salud, obras sociales y puntos sensibles como el manejo del fuego.

SL