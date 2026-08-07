Francia confirmó un caso de hantavirus en un turista franco-argentino que viajó por el país

El Ministerio de Sanidad de Francia confirmó un caso positivo de hantavirus en un turista franco-argentino que recorrió distintas zonas del país durante la segunda mitad de julio y que actualmente se encuentra en Galicia, España, bajo aislamiento médico junto a su familia.

El diagnóstico fue confirmado este jueves 6 de agosto, después de que el hombre presentara síntomas similares a los de una gripe y consultara durante su estadía en Francia. Debido al antecedente del brote de hantavirus registrado meses atrás en el crucero MV Hondius, que había partido desde Argentina, los profesionales sanitarios solicitaron estudios específicos.

Según la información difundida por las autoridades sanitarias francesas, el paciente pudo haber transmitido el virus entre el 18 y el 28 de julio, período que ahora es analizado para identificar posibles contactos.

Qué zonas recorrió el turista

Durante su permanencia en Francia, el hombre pasó por tres zonas del país: Nueva Aquitania, Normandía e Isla de Francia. El rastreo epidemiológico busca determinar con quiénes mantuvo contacto durante esas fechas y establecer qué personas podrían requerir seguimiento sanitario.

El resultado positivo se conoció cuando el turista ya se encontraba en España. Allí permanece aislado junto a su familia mientras continúa el seguimiento médico y epidemiológico.

Francia considera bajo el riesgo de transmisión

El Ministerio de Sanidad francés indicó que el riesgo de transmisión es bajo. De acuerdo con la evaluación realizada, cuando el paciente fue atendido en Francia ya presentaba una carga viral muy baja, lo que reduce las posibilidades de contagio.

El hantavirus Andes requiere especial atención porque, a diferencia de otras variantes, se documentó su transmisión entre personas. El contagio interpersonal se asocia principalmente con contactos cercanos y prolongados con una persona infectada y sintomática.

En mayo, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades había señalado que el riesgo para la población general europea era muy bajo durante el brote vinculado al MV Hondius. Ese episodio fue declarado terminado por la Organización Mundial de la Salud el 2 de julio.

El antecedente del crucero MV Hondius

El nuevo caso se produce meses después del brote registrado a bordo del crucero MV Hondius, que había partido desde Argentina y recorrió el Atlántico Sur.

El episodio dejó 13 casos reportados, entre confirmados y probables, y tres fallecimientos. La investigación identificó al virus Andes como responsable y permitió establecer que, aunque la transmisión entre personas es posible, requiere generalmente un contacto estrecho y prolongado.

El antecedente llevó a los equipos sanitarios europeos a mantener protocolos específicos de aislamiento, seguimiento y control de contactos ante nuevos casos vinculados con el virus.

O.P.