Esquel prepara una peregrinación para la visita del Papa León XIV

El párroco de la Parroquia Sagrada Familia de Esquel, padre Rodolfo Eduardo, confirmó la visita del Papa León XIV a Argentina en el marco de una gira que incluirá también Uruguay y Perú.

"La linda noticia que hemos recibido en estos días es la visita del Papa León a la Argentina", señaló.

El Papa llegará a Argentina el 8 de noviembre el 9 de noviembre será la visita protocolar con el presidente y luego continuará con la agenda local.

¿Cómo se preparan los fieles?

Consultado sobre una posible peregrinación desde Esquel, el padre Rodolfo dijo: "Se está pensando, todavía no se organizó nada, no sabemos si vamos a ir a Córdoba o a Buenos Aires, sí que va a ir uno, por lo menos un micro, después veremos con el correr de los días cómo se va a organizar".

Recordó las últimas visitas papales: "La última venida fue en el 87 del Papa Juan Pablo. Él vino en el 82´ dentro de la Guerra de las Malvinas y después en el 87".

Y sobre el Papa Francisco comentó: "Tuvo la intención de venir después, su salud se vio muy abajo, eso hizo difícil su venida, pero quedó pendiente".

Respecto al Papa León XIV destacó: "Lo que hace el Papa León es ir a los dos países latinoamericanos que no vino, Uruguay y Argentina, y también, por supuesto, ir a Perú, que es donde él tuvo una actividad pastoral muy fuerte, estuvo 20 años en Perú", contó.

La organización local comenzará la próxima semana: "El lunes tenemos una reunión de sacerdotes, el martes, y ahí seguramente vamos a dejar un alineamiento para comenzar a planificar el viaje".