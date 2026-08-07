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07 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel prepara una peregrinación para la visita del Papa León XIV

El Padre Rodolfo explicó el fervor y las gestiones necesarias para que vecinos puedan asistir a las históricas misas que realizará el Sumo Pontífice.
Por Redacción Red43

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El párroco de la Parroquia Sagrada Familia de Esquel, padre Rodolfo Eduardo, confirmó la visita del Papa León XIV a Argentina en el marco de una gira que incluirá también Uruguay y Perú.

 

"La linda noticia que hemos recibido en estos días es la visita del Papa León a la Argentina", señaló.

 

El Papa llegará a Argentina el 8 de noviembre el 9 de noviembre será la visita protocolar con el presidente y luego continuará con la agenda local.

 

¿Cómo se preparan los fieles?

 

Consultado sobre una posible peregrinación desde Esquel, el padre Rodolfo dijo: "Se está pensando, todavía no se organizó nada, no sabemos si vamos a ir a Córdoba o a Buenos Aires, sí que va a ir uno, por lo menos un micro, después veremos con el correr de los días cómo se va a organizar".

 

Recordó las últimas visitas papales: "La última venida fue en el 87 del Papa Juan Pablo. Él vino en el 82´ dentro de la Guerra de las Malvinas y después en el 87".

 

Y sobre el Papa Francisco comentó: "Tuvo la intención de venir después, su salud se vio muy abajo, eso hizo difícil su venida, pero quedó pendiente".

 

Respecto al Papa León XIV destacó: "Lo que hace el Papa León es ir a los dos países latinoamericanos que no vino, Uruguay y Argentina, y también, por supuesto, ir a Perú, que es donde él tuvo una actividad pastoral muy fuerte, estuvo 20 años en Perú", contó.

 

La organización local comenzará la próxima semana: "El lunes tenemos una reunión de sacerdotes, el martes, y ahí seguramente vamos a dejar un alineamiento para comenzar a planificar el viaje".

 


"La idea es que desde la prelatura de Esquel organizar la salida. Siempre es importante organizar el viaje, saber dónde se va a parar, hacer todo el diagrama, por eso se va a organizar bien".Finalmente convocó a la comunidad: "Por supuesto, a la vez que se abra la inscripción, todos los que quieran participar pueden hacerlo".

 

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