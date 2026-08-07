Crea pidió respuestas por los jubilados y destacó el avance del Gimnasio Municipal 2

Durante la sesión del Concejo Deliberante de Esquel, el concejal Rafael Crea, del bloque Juntos por el Cambio, realizó un reconocimiento a Fernando Raposeiras, felicitó a la nueva concejala Agostina Kadamoto y abordó distintos temas locales y nacionales.

Crea expresó su pesar por el fallecimiento de Raposeiras y destacó su rol como compañero de trabajo dentro del cuerpo legislativo.

Además, felicitó a Kadomoto por su incorporación al Concejo Deliberante y manifestó su intención de continuar trabajando en conjunto con el resto de los concejales, priorizando “el bien común” y el interés general de la ciudad.

El reclamo por la situación de los jubilados

Uno de los puntos centrales de su intervención estuvo relacionado con la situación que atraviesan los jubilados de Esquel.

El concejal anunció que su bloque presentará un proyecto de declaración para solicitar a las autoridades correspondientes que se avance en una solución al conflicto que afecta las prestaciones y servicios de salud de los jubilados.

Crea planteó la necesidad de que las gestiones permitan garantizar la continuidad de las atenciones médicas y resolver la situación en el menor tiempo posible.

El Gimnasio Municipal 2 y la obra del barrio Chanico Navarro

Por otro lado, Crea destacó el anuncio realizado por el Ejecutivo Municipal sobre la finalización del Gimnasio Municipal Nº 2, una obra ubicada en el barrio Chanico Navarro que permanecía inconclusa desde hace años.

Crea señaló que la culminación del proyecto permitirá contar con un nuevo espacio deportivo para la ciudad y descomprimir la demanda que actualmente tiene el Gimnasio Municipal.

Durante la sesión, el Concejo Deliberante trató además un proyecto para ratificar el aporte del Gobierno provincial que permitirá al Municipio avanzar con la construcción.

“Es una obra tan esperada por muchos clubes, por muchos deportistas y por toda la comunidad”, expresó el concejal.

Su postura sobre la Ley de Propiedad Privada

Finalmente, Crea se refirió al tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado de la Nación.

El concejal cuestionó algunos discursos surgidos durante el debate y habló de “hipocresía” en las discusiones vinculadas a la soberanía nacional.

Si bien señaló tener reparos sobre el proyecto original, sostuvo que la iniciativa tuvo errores en su presentación y comunicación por parte del Gobierno nacional.

En ese sentido, mencionó antecedentes de gobiernos anteriores vinculados a acuerdos con otros países y pidió que los debates legislativos se desarrollen con mayor profundidad.

De esta manera, Crea centró su intervención en temas vinculados a la situación de los jubilados, la infraestructura deportiva de la ciudad y el debate político nacional.

A.M.D