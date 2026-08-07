“La muerte cardiovascular ocupa el puesto 1”: el pedido de una cardióloga en Esquel

Durante una exposición en el Concejo Deliberante de Esquel, la doctora y cardióloga Adriana Torres utilizó la Banca del Vecino para presentar una propuesta vinculada a la prevención de las enfermedades cardiovasculares en mujeres.

Torres señaló que existe un importante desconocimiento sobre las principales causas de muerte femenina en Argentina. En ese sentido, mencionó los resultados de una encuesta en la que el 54% de las personas consultadas señaló al cáncer como principal causa, mientras que un 34% mencionó situaciones de violencia o accidentes y solo un 14% identificó a las enfermedades cardíacas.

Según explicó la profesional, las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar entre las causas de muerte, mientras que el cáncer se encuentra en el puesto 14 dentro de esa clasificación.

“Entonces, ¿qué nos está pasando? Creo que lo primero que nos está pasando es el desconocimiento”, planteó Torres durante su intervención.

Síntomas que pueden pasar desapercibidos

La cardióloga sostuvo que una de las dificultades se encuentra en que las propias mujeres suelen subestimar determinados síntomas y postergar la consulta médica por sus responsabilidades cotidianas.

También cuestionó las diferencias que pueden producirse en la atención médica. Explicó que existen trabajos científicos que muestran que, ante síntomas similares, los hombres suelen ser sometidos a estudios cardiológicos mientras que en las mujeres los mismos signos pueden ser atribuidos a situaciones de ansiedad o nerviosismo.

Torres mencionó el denominado “síndrome de Yentl”, utilizado en cardiología para describir las diferencias en el diagnóstico y tratamiento de las mujeres frente a los hombres cuando presentan síntomas cardiovasculares.

La prevención antes de la menopausia

Durante su exposición, la profesional remarcó especialmente la importancia de trabajar en prevención antes de la llegada de la menopausia, etapa en la que aumenta el riesgo cardiovascular.

“Tenemos que hacer la prevención 10 años antes de que nuestras mujeres se nos transformen en mujeres menopáusicas”, sostuvo.

Torres explicó que los cambios hormonales asociados a la menopausia generan modificaciones en la distribución de la grasa corporal y pueden incrementar distintos factores de riesgo cardiovascular.

También señaló que los síntomas de un infarto pueden presentarse de manera diferente en mujeres y hombres. Mientras que en los hombres suele asociarse con dolor de pecho y molestias en el brazo, en las mujeres pueden aparecer fatiga excesiva, cefalea matutina o síntomas similares a problemas gástricos.

“Entonces, me parece que la información, la comunicación y el crear conciencia es tarea de todos”, afirmó.

Una propuesta para el 9 de octubre

En ese marco, Torres pidió que Esquel adhiera a una jornada de concientización sobre las enfermedades cardiovasculares y propuso establecer el 9 de octubre como día de concientización de la cardiopatía y los riesgos cardiovasculares en mujeres.

La fecha está vinculada con la creación del Área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología, iniciativa que, según explicó, permitió comenzar a abordar específicamente la problemática cardiovascular desde una perspectiva de género.

La doctora destacó además que otras provincias ya avanzaron con iniciativas similares y señaló que presentó un proyecto relacionado con esta temática en la Legislatura de Chubut.

“80% de los infartos y de los ACV se pueden prevenir y pueden no suceder”, remarcó Torres, al destacar la importancia de anticiparse a los factores de riesgo.

El proyecto será tratado en comisión

Al finalizar la exposición, desde el Concejo Deliberante agradecieron la presentación y confirmaron que el proyecto será tratado en comisión. Además, Torres será convocada cuando la iniciativa sea analizada para que pueda participar del tratamiento.

De esta manera, la propuesta presentada mediante la Banca del Vecino buscará avanzar en la generación de herramientas de información y prevención sobre una problemática que, según planteó la cardióloga, continúa siendo subestimada entre las mujeres.

MA