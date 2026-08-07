Sierra Colorada se vistió de blanco: continúa la nevada en la cordillera

Sierra Colorada amaneció cubierta de nieve este viernes, con una postal cordillerana que volvió a transformar el paisaje del paraje ubicado a pocos kilómetros de Trevelin.

Daniel Aillapán, referente de la referente de Cabalgatas Pein Mawiza, contó que la nevada comenzó durante la noche y continúa en la zona, ubicada a unos 900 metros de altura en la cordillera del Chubut.

“Está nevando lindo, nevó toda la noche, sigue nevando”, expresó Aillapán, quien destacó el particular silencio que genera la nieve en el entorno natural.

Un paisaje marcado por la nieve

Desde el lugar, mostró las banderas de la comunidad acompañando el paisaje cubierto de blanco y valoró la tranquilidad que genera la presencia de la nieve en el territorio.

“La nieve siempre hace el acústico, la verdad que está nevando lindo”, señaló, al describir la postal que dejó la jornada en la montaña.

Aillapán destacó también el vínculo de la comunidad con el entorno natural y cultural del lugar. “Siempre orgulloso de pertenecer a estos sectores, siempre firme defendiendo los lugares maravillosos de naturaleza”, expresó.

Una propuesta abierta durante todo el año

Más allá de la temporada invernal, Sierra Colorada continúa con sus actividades durante las distintas estaciones del año.

El paraje cercano a Trevelin ofrece experiencias vinculadas al turismo rural y de montaña, con propuestas como cabalgatas, trekking, senderos y recorridos para conocer el paisaje cordillerano.

De esta manera, la llegada de la nieve vuelve a mostrar una de las postales características del lugar, que mantiene abierta su propuesta para quienes buscan disfrutar de la naturaleza en cualquier época del año.

MA