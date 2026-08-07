-7°
-9°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 08 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 pais Ley de Tierras
07 de Agosto de 2026
pais |
Por Redacción Red43

Ley de Propiedad Privada: así votaron los senadores de Chubut

Andrea Cristina y Edith Terenzi acompañaron el proyecto, mientras que Carlos Linares votó en contra. Para conseguir respaldo, el oficialismo retiró los capítulos sobre Ley de Tierras y Manejo del Fuego.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con 37 votos afirmativos y 33 negativos, luego de que el oficialismo realizara modificaciones al texto original para reunir los apoyos necesarios.

 

La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, continuará ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados. Durante la negociación previa a la votación, fueron retirados los capítulos vinculados a la Ley de Tierras, la Ley de Manejo del Fuego y el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

 

Estos cambios habían generado cuestionamientos entre distintos sectores y su eliminación permitió que el proyecto alcanzara los votos necesarios en la Cámara Alta.

 

El proyecto aprobado mantiene modificaciones vinculadas al régimen de desalojos y a las expropiaciones, aunque dejó afuera algunos de los puntos incluidos en la versión inicial presentada por el Ejecutivo.

 

 

Cómo votaron los senadores de Chubut

 

Los tres representantes de Chubut en el Senado tuvieron posiciones diferentes frente a la iniciativa.

 

La senadora Andrea Cristina, del bloque Despierta Chubut, votó a favor del proyecto, al igual que Edith Terenzi, quien también acompañó la propuesta impulsada por el oficialismo.

 

En tanto, el senador Carlos Linares, integrante del bloque de Unión por la Patria, votó en contra de la iniciativa junto a los 33 legisladores que rechazaron la media sanción.

 

De esta manera, la representación chubutense quedó dividida en la votación de un proyecto que continuará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados.

 

 

Los capítulos que fueron retirados del proyecto

 

Antes de la votación, el oficialismo decidió quitar del texto los artículos relacionados con la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego, dos de los puntos que habían generado mayor debate durante el tratamiento parlamentario.

 

En el caso de la Ley de Tierras, los cambios apuntaban a modificar las restricciones vinculadas con la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Mientras que las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego estaban relacionadas con las restricciones sobre el cambio de uso de terrenos afectados por incendios.

 

Con estas modificaciones, el Gobierno logró avanzar con la media sanción de una versión reducida del proyecto original, que ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.

 

 

MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Secuestraron tres vehículos con leña sin permisos
2
 Murió Miguel Criado Arrieta, destacado abogado nacido en Esquel
3
 ¿Querés aprender un oficio? Esquel lanzó un curso gratuito de instalaciones eléctricas
4
 Chubut presentó un mapa interactivo que permite ver rutas, alertas y servicios en tiempo real
5
 La imagen que esperaban los esquiadores: La Hoya amaneció cubierta de nieve
1
 ¿Se viene otra nevada? El pronóstico del SMN para este sábado en Esquel
2
 Murió Miguel Criado Arrieta, destacado abogado nacido en Esquel
3
 Nuevos restos fósiles en Chubut abren la puerta al estudio de una especie de saurópodo
4
 Dictan en Esquel "Zamiñ", un taller de cestería mapuche con fibras vegetales
5
 Trelew: la Zona Franca suma una planta pesquera con una inversión de USD 15 millones y 400 nuevos empleos
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -