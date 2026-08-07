Ley de Propiedad Privada: así votaron los senadores de Chubut

El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con 37 votos afirmativos y 33 negativos, luego de que el oficialismo realizara modificaciones al texto original para reunir los apoyos necesarios.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, continuará ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados. Durante la negociación previa a la votación, fueron retirados los capítulos vinculados a la Ley de Tierras, la Ley de Manejo del Fuego y el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

Estos cambios habían generado cuestionamientos entre distintos sectores y su eliminación permitió que el proyecto alcanzara los votos necesarios en la Cámara Alta.

El proyecto aprobado mantiene modificaciones vinculadas al régimen de desalojos y a las expropiaciones, aunque dejó afuera algunos de los puntos incluidos en la versión inicial presentada por el Ejecutivo.

Cómo votaron los senadores de Chubut

Los tres representantes de Chubut en el Senado tuvieron posiciones diferentes frente a la iniciativa.

La senadora Andrea Cristina, del bloque Despierta Chubut, votó a favor del proyecto, al igual que Edith Terenzi, quien también acompañó la propuesta impulsada por el oficialismo.

En tanto, el senador Carlos Linares, integrante del bloque de Unión por la Patria, votó en contra de la iniciativa junto a los 33 legisladores que rechazaron la media sanción.

De esta manera, la representación chubutense quedó dividida en la votación de un proyecto que continuará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados.

Los capítulos que fueron retirados del proyecto

Antes de la votación, el oficialismo decidió quitar del texto los artículos relacionados con la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego, dos de los puntos que habían generado mayor debate durante el tratamiento parlamentario.

En el caso de la Ley de Tierras, los cambios apuntaban a modificar las restricciones vinculadas con la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Mientras que las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego estaban relacionadas con las restricciones sobre el cambio de uso de terrenos afectados por incendios.

Con estas modificaciones, el Gobierno logró avanzar con la media sanción de una versión reducida del proyecto original, que ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.

MA