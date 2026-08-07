Proponen que la Sala de Comisiones del HCD lleve el nombre de Fernando Raposeiras

En la sesión del Honorable Concejo Deliberante realizada en el día de hoy, la concejal Silvana Sánchez Albornoz recordó a su fallecido compañero de bloque Unión por la Patria, Fernando Raposeiras: “Lo quiero recordar y honrar porque la verdad es que cuando uno ejerce funciones públicas y políticas, y no lo ejerce como un mero cargo, sino que lo hace con responsabilidad y lo hace con orgullo”.



La concejal destacó que esa responsabilidad la trasladaba Raposeiras a todos los ámbitos donde militó y trabajó: “Y de esa forma él lo llevó adelante en todos los roles en los que se desempeñó en nuestra comunidad, como abogado, como director del registro civil, como concejal y como presidente de nuestro bloque. La verdad es que nosotros, todos nosotros fuimos testigos de su trabajo, de su expertiz, de sus buenas intenciones para con Esquel”.



El cariño de su familia y amistades: “Pudimos disfrutar de su amistad, de su compañerismo, conocimos el amor que le tenía a su hija y a toda su familia, que es una familia amplia los Raposeiras. Por eso yo quiero, queremos, en forma plural, porque la verdad que es un proyecto colectivo, el que queremos presentar por varios, un proyecto de distinción, en el que proponemos que la Sala de Comisiones del Honorable Concejo Deliberante de Esquel lleve su nombre, para recordarlo y para honrar su vida”.



Sánchez Albornoz también le dio la bienvenida a la concejal que asumió en lugar de Raposeiras, Agostina Kadomoto: “obviamente darle la bienvenida a Agostina Kadomoto, desearle los mayores de los éxitos, la verdad es que es una gran compañera, es una gran profesional y es una excelente persona. Así que, seguramente, su paso por acá va a ser exitoso y nos va a enriquecer mucho, sin lugar a dudas, a nuestro bloque, pero también al Pleno del Concejo”.



Por último, la concejal se refirió a la forma en que se está tratando en el Senado la ley de propiedad privada: “Esta madrugada ganó la patria, ganó el pueblo. Porque, como saben, a lo largo y a lo ancho del país, hubo posicionamientos y movilizaciones contra esa falsa denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Saben que gracias a toda esa movilización y a todo ese esfuerzo, a todo el compromiso de cada una de las personas en todos los rincones del país que se manifestaron, pudimos retirar del proyecto, primero el capítulo de la extranjerización de las tierras, eso fue antes de ayer, y esta madrugada, previo a la votación, porque no le daban los votos al oficialismo, se retiró también el capítulo de la ley del manejo del fuego”.



Dichas modificaciones, Sánchez Albornoz las calificó como un triunfo, en su impacto no solo en tema tierras sino en manejo del fuego: “¿Por qué dije que este proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada era falso, es una denominación falsa? Porque en realidad el proyecto trataba sobre extranjerización de las tierras, sobre desalojos y sobre el desmanejo del fuego. Este proyecto venía a completar un combo junto con la modificación de la ley de glaciares, el super RIGI, que nosotros hemos discutido aquí en varias oportunidades".



El debate sobre desalojos continúa: “Los otros dos capítulos que sí quedaron, lamentablemente, y que van a pasar a diputados, o sea que la lucha hay que seguirla dando allá, es sobre desalojos. Y ahí plantea modificaciones al Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación. ¿En qué nos afecta a nosotros? El espíritu de esta modificación es vulnerar más aquellos grupos que ya se encuentran vulnerables. Y, por ejemplo, va a vulnerar aún más a las comunidades indígenas en sus reclamos ancestrales que tengan competencia federal, y que nosotros acá tenemos y tuvimos, lamentablemente, muchos de estos procesos judiciales”.



El rol que se plantea para el Estado: “También modifica el tema de las expropiaciones, donde debilita al Estado para poder hacer obra pública, porque va a tener más dificultades para expropiar, por ejemplo, para hacer una ruta, para hacer un puente, cualquier obra pública. Por eso debilita las funciones y la capacidad del Estado”.



La concejal concluyó reconociendo las movilizaciones populares que se vieron en Esquel y en el país en la jornada de ayer, respecto a este debate que continúa.



SL

