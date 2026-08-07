Agostina Kadomoto juró como nueva concejala de Esquel y pidió informes sobre el Hospital de Esquel

Agostina Kadomoto asumió este viernes como nueva integrante del Concejo Deliberante de Esquel, tras jurar en reemplazo de Juan Fernando González Raposeiras, quien falleció en julio. La médica, de 32 años, ocupará la banca correspondiente al bloque de Unión por la Patria.

Luego de prestar juramento, Kadomoto agradeció el acompañamiento de sus compañeros de militancia, del Partido Justicialista, del barrio 28 de Junio, además de familiares y amigos que estuvieron presentes durante la sesión.

En su primera intervención, la nueva concejala decidió abordar la situación del Hospital Zonal de Esquel y anticipó que impulsará un pedido de informes para conocer en profundidad el estado de la institución.

El reclamo por el Hospital Zonal

Kadomoto sostuvo que la situación del hospital “es algo que venimos arrastrando” y habló de un “deterioro estructural, institucional, histórico”.

En ese sentido, recordó que tanto el bloque de Unión por la Patria como el Frente Vecinal vienen presentando distintos proyectos vinculados a la problemática del sistema público de salud.

La concejala remarcó además que el Hospital Zonal de Esquel no solo atiende a los vecinos de la ciudad, sino que funciona como institución de referencia para otras 14 localidades, puestos sanitarios y hospitales rurales de la región.

La demanda sobre el sistema público

Durante su exposición, Kadomoto también vinculó la situación del hospital con el incremento de la demanda sobre el sistema público de salud.

Señaló que muchas personas que perdieron su empleo dejaron de contar con una obra social o no pueden afrontar una cobertura de medicina prepaga, por lo que recurren al sistema público. También mencionó a quienes, pese a contar con obra social, no pueden afrontar coseguros o medicamentos.

A esto sumó la situación de afiliados de PAMI y Unión Personal, entre otras coberturas, que también terminan recurriendo al sistema público.

“Un sistema público que viene siendo dejado de lado, postergado”, sostuvo la concejala.

Pedido de informes al Ejecutivo Municipal

En este contexto, Kadomoto planteó que buscará conocer cuál será el plan del Ejecutivo Municipal para abordar las mejoras edilicias que requiere el Hospital Zonal de Esquel.

El pedido también apunta a determinar si las acciones previstas se encuentran en concordancia con los informes elaborados por el Comité de Calidad y otros organismos que vienen señalando distintas situaciones vinculadas al establecimiento.

Además, consideró necesario que desde la Secretaría de Salud se brinde información detallada para que el Concejo pueda involucrarse y conocer cuál es la situación real del hospital a partir de los informes correspondientes.

De esta manera, la nueva integrante del Concejo Deliberante inició su mandato con un planteo centrado en el sistema público de salud y en la necesidad de contar con información oficial sobre las condiciones edilicias y las medidas que podrían implementarse en el Hospital Zonal de Esquel.

MA