Alerta en Ruta 40 por cortes totales y caminos cubiertos de nieve y hielo

La nieve y el hielo continúan complicando la circulación en la Patagonia. Durante la mañana de este viernes 7 de agosto, Vialidad Nacional informó que permanecen vigentes cortes preventivos y totales en distintos sectores de la Ruta Nacional 40, además de restricciones para vehículos pesados en Río Negro.

Cortes preventivos en Chubut

Desde las 7:30 se mantiene un corte preventivo para todo tipo de vehículos sobre la Ruta Nacional 40, entre Esquel y Epuyén.

La medida fue adoptada por la acumulación de nieve sobre la calzada y continuará hasta nuevo aviso, mientras se realizan tareas de despeje.

Restricción para camiones en Río Negro

En Río Negro sigue vigente la restricción para vehículos pesados entre Dina Huapi y Comallo, sobre la Ruta Nacional 40.

La disposición también rige hasta nuevo aviso y busca reducir riesgos mientras continúan las condiciones invernales sobre ese tramo.

Cortes totales en Neuquén

En Neuquén se dispuso un corte total para todo tipo de vehículos en la Ruta Nacional 40 entre Zapala y Junín de los Andes.

La interrupción también alcanza a la Ruta Nacional 234, entre el empalme con la Ruta Nacional 237 y el empalme con la Ruta Nacional 40. Según se informó, la medida responde a la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, mientras continúan las tareas de despeje y distribución de sal.

También permanece cerrado el tramo entre Río Hermoso y Siete Lagos

A las 10:10, Vialidad Nacional confirmó la continuidad del corte preventivo para todo tipo de vehículos en la Ruta Nacional 40, entre el empalme con la Ruta Nacional 231 y la Ruta Provincial 63, en el sector de Río Hermoso–Siete Lagos.

En ese tramo también se trabaja con maquinaria vial y aplicación de solución salina para mejorar las condiciones de circulación.

Desde Vialidad Nacional solicitaron evitar viajar durante la noche y la madrugada, conducir a velocidad precautoria, respetar las recomendaciones vigentes y circular con cadenas cuando corresponda.

Las restricciones permanecen vigentes hasta nuevo aviso, por lo que se recomienda consultar el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje por los corredores cordilleranos.

O.P.