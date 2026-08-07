Chamorro recordó a Raposeiras y planteó críticas por la situación del Hospital Zonal de Esquel

Evangelina Chamorro, integrante del bloque Frente Vecinal Esquel, tomó la palabra durante la sesión del Concejo Deliberante y realizó un reconocimiento a Juan Fernando González Raposeiras, quien falleció en julio y cuya banca fue ocupada recientemente por Agostina Kadomoto.

La concejala destacó el vínculo que mantuvo con Raposeiras durante su paso por el cuerpo legislativo y valoró la posibilidad de construir acuerdos desde el diálogo y el respeto.

“Ha sido un excelente compañero, hemos tenido un trato excepcional”, expresó Chamorro, quien además manifestó su acompañamiento al proyecto presentado para que la Sala de Comisiones del Concejo Deliberante lleve el nombre de Raposeiras.

El reclamo por la situación del Hospital Zonal

Durante su intervención, Chamorro también se refirió a la situación del Hospital Zonal de Esquel y señaló que los problemas del sistema público de salud responden a una problemática estructural.

Desde su experiencia como trabajadora de la salud pública, sostuvo que durante años hubo dificultades vinculadas a la infraestructura, la precarización laboral y la falta de recursos.

La concejala hizo referencia a la falla del grupo electrógeno del hospital y señaló la gravedad del hecho debido a que ocurrió mientras se desarrollaban intervenciones quirúrgicas.

“Hay pedidos desde el año 2015 para cambiar ese generador que no arranca, porque no es la primera vez que no funcionó como tenía o debía hacerlo”, afirmó.

Chamorro sostuvo que el Hospital Zonal de Esquel tiene un rol central como cabecera sanitaria de la región, ya que brinda respuesta a 14 localidades, además de puestos sanitarios y hospitales rurales.

Críticas por infraestructura y recursos

La edil señaló que la situación del hospital está relacionada con distintos factores, entre ellos la pérdida de profesionales, las condiciones edilicias y la falta de inversiones sostenidas.

En ese sentido, cuestionó los anuncios vinculados a mejoras en la institución y sostuvo que algunas problemáticas, como las condiciones del edificio y la necesidad de obras, vienen siendo planteadas desde hace años.

También mencionó la situación de los medicamentos y programas nacionales de salud, y afirmó que muchas personas quedaron sin acceso a tratamientos que anteriormente estaban garantizados.

“El hospital lo sostienen los trabajadores y las trabajadoras de la salud”, remarcó.

Su postura sobre la Ley de Propiedad Privada

Por otro lado, Chamorro se refirió al tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado de la Nación.

La concejala sostuvo que el proyecto sufrió modificaciones durante el debate legislativo y cuestionó la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.

Además, anticipó que solicitará tratar sobre tablas un proyecto de declaración presentado por vecinos de la Asamblea No a la Mina vinculado al debate de la ley.

De esta manera, la concejala del Frente Vecinal centró su intervención en tres ejes: el reconocimiento a Fernando Raposeiras, la situación del sistema público de salud y el debate nacional por la Ley de Propiedad Privada.

MA