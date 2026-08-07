Gaiman deberá elegir nuevo intendente tras el fallecimiento de Darío James

Tras el fallecimiento del intendente Darío James, Gaiman deberá avanzar con un proceso electoral para definir a quien ocupará el cargo hasta completar el actual período de gobierno.

El intendente interino Raúl Ferrero confirmó que la Carta Orgánica Municipal establece la convocatoria a elecciones cuando resta más de un año para la finalización del mandato.

De esta manera, el Municipio deberá iniciar las gestiones correspondientes para realizar el llamado a las urnas dentro del plazo previsto por la normativa local.

El proceso de convocatoria

Ferrero explicó que será necesario coordinar los pasos administrativos junto a la Secretaría Electoral Provincial y el Concejo Deliberante, ya que la localidad aún debe definir la reglamentación específica para llevar adelante la elección.

La convocatoria deberá establecer el mecanismo mediante el cual los vecinos de Gaiman elegirán al próximo intendente que completará el período de gobierno vigente.

Un mandato hasta diciembre de 2027

La elección no será para iniciar un nuevo período, sino para completar el mandato que había iniciado Darío James y que estaba previsto finalizar en diciembre de 2027.

Mientras tanto, el Ejecutivo municipal continúa bajo la conducción interina hasta que se concrete el proceso electoral correspondiente.

MA