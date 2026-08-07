Un jugador de la Selección Argentina contó cómo conquistó a su pareja bailando una chacarera

Joaquín Panichelli tenía 16 años cuando una actividad escolar terminó cambiando su historia. El delantero cordobés, que años después llegaría a la Selección Argentina y se convertiría en una de las figuras del Racing de Estrasburgo, contó que conquistó a su pareja Giuliana Giramonti bailando una chacarera en el colegio.

Los dos se conocieron en el secundario del Colegio Racing de Córdoba. Al principio, según recordó Panichelli, Giuliana no le prestaba demasiada atención. Él tampoco insistió demasiado. Hasta que llegó aquel baile.

“Después bailamos una chacarera para el aniversario de la muerte de San Martín y, cuando ella se presentó, yo me presenté”, contó el futbolista durante su primera transmisión por Kick.

La anécdota tuvo incluso una pequeña corrección en vivo. Panichelli había mencionado inicialmente una fecha equivocada y Giuliana, que lo acompañaba durante la transmisión, le recordó que el homenaje escolar correspondía al 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el fallecimiento de José de San Martín. Pero la confusión histórica no le quitó mérito al baile. “Tiré los dotes bailando una chacarera, boludo”, bromeó Panichelli.

Giuliana, en cambio, fue mucho más precisa a la hora de explicar qué había pasado: “Ahí me conquistó”.

La respuesta de Panichelli tampoco tardó en llegar. “Es aura conquistar en una chacarera de colegio”, dijo entre risas.

Y así, entre un acto escolar y un baile tradicional, comenzó una relación que ya lleva siete años.

Del colegio a la Selección Argentina

Mucho cambió desde aquella chacarera. Panichelli continuó su formación futbolística en Racing de Córdoba y tuvo pasos por Belgrano y Deportivo Atalaya antes de llegar a River en 2020.

En el club de Núñez fue convocado a entrenarse con la Primera durante el ciclo de Marcelo Gallardo, aunque no llegó a debutar oficialmente. Luego continuó su carrera en España, donde pasó por el Alavés y encontró en el Mirandés el lugar para mostrar todo su potencial. En esa etapa marcó 21 goles y dio ocho asistencias en 44 partidos.

Su rendimiento le abrió las puertas del fútbol francés. En Racing de Estrasburgo tuvo una temporada 2025/2026 con 20 goles y cuatro asistencias en 39 encuentros, pese a que una lesión ligamentaria de rodilla lo obligó a terminar antes de tiempo.

Su rendimiento también llamó la atención de Lionel Scaloni.

Panichelli debutó con la Selección Argentina en noviembre de 2025, en un amistoso frente a Angola. En marzo de 2026 volvió a ser convocado para los partidos ante Mauritania y Zambia.

La lesión de rodilla lo dejó después al margen de las pruebas previas al Mundial y frenó su recorrido justo cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera.

Una historia que siguió en medio de la distancia

Durante todo ese recorrido, Giuliana estuvo a su lado. La pareja compartió distintas etapas de la carrera del delantero y también viajes por París, los Alpes Suizos, Cuba, Londres, Brasil, El Calafate y Córdoba.

En 2023 sumaron además a Parker, un beagle que rápidamente pasó a formar parte de la familia y que también apareció durante la transmisión de Panichelli.

Ahora, mientras continúa con la rehabilitación antes de volver a las canchas, el futbolista encontró otra manera de mantenerse cerca de quienes siguen su carrera.

Por eso comenzó a hacer streaming. La idea, explicó, surgió durante su tiempo en Buenos Aires, después de participar en distintos programas. Con su propio espacio, busca contar directamente cómo avanza su recuperación y compartir charlas con quienes se acercan al canal.

En esa primera transmisión también apareció Giuliana, mate de por medio, como parte de una historia que comenzó mucho antes de los estadios europeos, los goles y la camiseta de la Selección.

Porque, en el caso de Panichelli, el camino hacia el fútbol grande tuvo una escala bastante particular: una chacarera de colegio que terminó siendo mucho más que un baile.

O.P.