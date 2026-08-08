La Hoya: aplican el protocolo de desencadenamiento de avalanchas tras las intensas nevadas

El acondicionamiento técnico y la seguridad operativa de las pistas resultan pilares fundamentales para el desarrollo de las actividades invernales en el Centro de Actividades de Montaña La Hoya. Con el objetivo de garantizar las condiciones idóneas para los esquiadores y snowboarders que visitan el cerro, el personal especializado desplegó un intenso operativo preventivo en las primeras horas de este sábado.

Hoy sábado desde a las 7:00hs, el equipo de Pisteros Socorristas de La Hoya realiza un operativo del P.I.D.A. (Plan de Intervención y Desencadenamiento de Avalanchas). Este procedimiento consiste en realizar detonaciones controladas en sectores previamente evaluados para disminuir el riesgo de avalanchas y brindar las condiciones más seguras posibles para el desarrollo de las actividades en la montaña. Se trata de una tarea preventiva que forma parte de los protocolos de seguridad del centro de esquí y es llevada adelante por personal especialmente capacitado, priorizando en todo momento la seguridad de los visitantes y de todo el equipo de montaña.

El reporte desde la montaña y los detalles de las tareas de campo

A través de un mensaje compartido mientras ascendía por el sector de Las Lengas, Gerónimo, integrante del cuerpo de Pisteros Socorristas, brindó precisiones sobre la labor realizada desde la madrugada para poner a punto el complejo.

"Hola, soy Gerónimo, soy parte del equipo de pisteros socorristas de La Hoya. El día de hoy estuvimos realizando desde temprano, desde las 6 o 7 de la mañana —no me acuerdo exactamente la hora— el plan de intervención y desencadenamiento de avalanchas, porque había habido bastante precipitación y transporte por viento", detalló el socorrista durante su trayecto en la telesilla.

El técnico explicó que las recientes condiciones meteorológicas, sumadas al viento predominante en las cotas altas, generaron acumulaciones de nieve que requirieron la aplicación inmediata del protocolo de seguridad: "Hubo muchos tiros positivos y desencadenamientos espontáneos de avalanchas".

Pautas de seguridad y uso de pistas habilitadas

Pese a que las detonaciones y el trabajo preventivo permiten estabilizar los sectores de uso público, desde la administración del centro de esquí y el equipo de rescate hicieron hincapié en la responsabilidad individual de cada usuario al momento de transitar por la montaña.

Al respecto, Gerónimo transmitió las recomendaciones técnicas para la jornada: "La recomendación para hoy es que se limiten a andar por las pistas que estén habilitadas. Por más que los fuera de pista se vean super tentadores, puede no parecer pero está riesgoso. Así que seguir las instrucciones y solamente andar por las pistas habilitadas".

Desde el centro invernal reafirmaron estas indicaciones, recordando a la comunidad que la recomendación es circular exclusivamente por los trazados oficiales, evitar los sectores fuera de pista y prestar especial atención a la cartelería informativa y a las directivas impartidas por el personal de socorro en las distintas cotas del cerro.

T.B