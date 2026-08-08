Chubut presentó sus destinos y oferta MICE en Meet Up Argentina

En el marco de la política de promoción turística que impulsa el Gobierno de la Provincia, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo participaron de una nueva edición de Meet Up Argentina, el principal encuentro del país dedicado al turismo de reuniones, que se desarrolló los días 5 y 6 de agosto en el Centro de Convenciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La delegación chubutense estuvo conformada por representantes de la cartera turística provincial, junto a integrantes de los burós y entes turísticos de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel. También participaron referentes del sector privado, entre ellos Meraki Sur Eventos, Agencia Argentina Visión, Sussanich Turismo, las cadenas de hoteles Rayentray y Yene Hue (Tremun Hoteles), el Centro de Convenciones del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) y organizadores de la carrera XK RACE Patagonia Esquel.

La participación de Chubut permitió fortalecer el posicionamiento de la provincia en el segmento MICE, generando nuevos vínculos comerciales y oportunidades de negocio con organizadores de eventos, asociaciones, empresas y compradores nacionales e internacionales interesados en incorporar nuevos destinos para sus encuentros.

Durante las dos jornadas, la comitiva provincial participó de reuniones comerciales, rondas de negocios, espacios de networking y distintas actividades vinculadas al desarrollo de la industria de reuniones, permitiendo presentar las fortalezas y propuestas de los destinos chubutenses ante profesionales y referentes del sector.

"Chubut tiene las condiciones para competir por grandes eventos"

Al realizar un balance de la participación provincial, el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna, destacó que “la presencia en Meet Up nos permitió comprobar, una vez más, que Chubut tiene una oferta concreta y competitiva para posicionarse en el turismo de reuniones. No se trata solamente de promocionar nuestros destinos, sino de generar vínculos y oportunidades que puedan transformarse en nuevos eventos para la provincia”.

Además, Lapenna explicó que “tenemos ciudades que vienen desarrollando una importante experiencia en el segmento MICE, infraestructura que se sigue incorporando mediante la Ley de Incentivo a la Inversión Turística que impulsó nuestro gobernador. Junto a un sector privado que entiende la importancia de trabajar de manera articulada, nos permite salir a buscar nuevos eventos y competir por ellos en los principales espacios de comercialización del país”.

El ministro Lapenna encabezó el panel “Eventos Deportivos Internacionales” que realizó Meet Up el día jueves. Junto a las provincias de Jujuy, San Juan y Santa Fe, Chubut presentó la carrera a XK Race Patagonia Esquel junto a Germán “Loli” Roberts. El ministro señaló que “el impacto como producto turístico que tienen estas competencias deportivas, nos permite recibir a cientos de personas, mostrar nuestros atractivos y desarrollar propuestas que contribuyen a toda la región dinamizando la economía”.

Articulación público-privada

La presencia de Chubut en Meet Up Argentina reafirma el trabajo conjunto que el Gobierno Provincial impulsa junto a los destinos turísticos y los distintos actores del sector para fortalecer y profesionalizar el segmento MICE.

En este marco, la agenda de trabajo conjunta entre los representantes provinciales y los destinos de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel permitió concretar más de 100 reuniones con potenciales organizadores y referentes del sector, fortaleciendo las oportunidades para la captación de congresos, convenciones y eventos para la provincia.