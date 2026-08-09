-8°
-8°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 09 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Poda de árboles
09 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Aprendé a podar árboles ornamentales en Esquel con un taller gratuito y cupos limitados

¿Sabés cuándo y cómo podar un árbol sin dañarlo? Un especialista brindará una capacitación práctica en Esquel para aprender técnicas de poda ornamental.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de la Semana de las Ciencias Forestales, Esquel tendrá una propuesta abierta a la comunidad para quienes quieran incorporar herramientas sobre el cuidado y mantenimiento de árboles ornamentales.

 

El taller de poda se realizará el martes 11 de agosto, de 14 a 17 horas, en el Aula de Extensión de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), ubicada sobre calle Sarmiento.

 

La actividad será gratuita y estará a cargo de Daniel Piotrowicz, técnico en Arbolado de la Subsecretaría de Espacios Verdes del Municipio de Esquel, quien brindará conocimientos sobre técnicas y prácticas adecuadas para la poda de árboles ornamentales.

 

 

Una capacitación abierta con cupos limitados

 

El taller está destinado a vecinos y vecinas interesados en aprender sobre el cuidado del arbolado y no requiere experiencia previa.

 

La propuesta cuenta con un cupo máximo de 20 participantes, por lo que quienes quieran asistir deberán realizar la inscripción correspondiente a través del código QR difundido por la organización.

 

Desde la organización indicaron que los participantes deberán concurrir con guantes de trabajo, tijerón de poda y abrigo para poder desarrollar la actividad.

 

 

Trabajo conjunto entre la UNPSJB y el Municipio

 

La capacitación es organizada por la Facultad de Ingeniería de la UNPSJB y la Municipalidad de Esquel, como parte de las actividades previstas durante la Semana de las Ciencias Forestales.

 

El objetivo es acercar conocimientos vinculados al cuidado de los espacios verdes y brindar herramientas prácticas para mejorar el manejo del arbolado ornamental en la comunidad.

 

 

 

MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Cuándo es el próximo feriado y quiénes podrán disfrutar un fin de semana largo
2
 Nieve, pistas habilitadas y 44 instructores certificados: así recibe La Hoya a los visitantes este domingo
3
 Mauro “Calaverita” Mateos y una filosofía de vida: andar, escuchar y contar historias
4
 Atención al circular: un camión quedó varado y hay sectores complicados en las rutas
5
 Luis Alberto Ripa QEPD
1
 El Telebingo Chubutense repartió premios millonarios en toda la provincia
2
 Se viene la temporada de pesca deportiva: cuánto costarán las licencias en Patagonia
3
 Luis Alberto Ripa QEPD
4
 Falleció Luis Ripa, histórico abogado de Esquel
5
 “En algún lado están”: qué pasó con los $4 billones que quedaron tras una licitación del Tesoro Nacional
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -