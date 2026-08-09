Aprendé a podar árboles ornamentales en Esquel con un taller gratuito y cupos limitados

En el marco de la Semana de las Ciencias Forestales, Esquel tendrá una propuesta abierta a la comunidad para quienes quieran incorporar herramientas sobre el cuidado y mantenimiento de árboles ornamentales.

El taller de poda se realizará el martes 11 de agosto, de 14 a 17 horas, en el Aula de Extensión de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), ubicada sobre calle Sarmiento.

La actividad será gratuita y estará a cargo de Daniel Piotrowicz, técnico en Arbolado de la Subsecretaría de Espacios Verdes del Municipio de Esquel, quien brindará conocimientos sobre técnicas y prácticas adecuadas para la poda de árboles ornamentales.

Una capacitación abierta con cupos limitados

El taller está destinado a vecinos y vecinas interesados en aprender sobre el cuidado del arbolado y no requiere experiencia previa.

La propuesta cuenta con un cupo máximo de 20 participantes, por lo que quienes quieran asistir deberán realizar la inscripción correspondiente a través del código QR difundido por la organización.

Desde la organización indicaron que los participantes deberán concurrir con guantes de trabajo, tijerón de poda y abrigo para poder desarrollar la actividad.

Trabajo conjunto entre la UNPSJB y el Municipio

La capacitación es organizada por la Facultad de Ingeniería de la UNPSJB y la Municipalidad de Esquel, como parte de las actividades previstas durante la Semana de las Ciencias Forestales.

El objetivo es acercar conocimientos vinculados al cuidado de los espacios verdes y brindar herramientas prácticas para mejorar el manejo del arbolado ornamental en la comunidad.

MA