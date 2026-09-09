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09 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: el Downhill debutó en los Juegos de Montaña

La disciplina sumó su primera experiencia en la 2° edición de los Juegos de Montaña con una destacada presencia de público y la participación de riders de varias localidades patagónicas. 
Por Redacción Red43

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El circuito trazado en el Cerro La Cruz albergó el debut del Downhill en el marco de la segunda edición de los Juegos de Montaña, en un evento que congregó a competidores y espectadores de distintas provincias. Las actividades comenzaron el viernes y el sábado con los entrenamientos libres y las pruebas oficiales, para dar paso el domingo a la etapa clasificatoria y a la carrera decisiva.

 

La convocatoria contó con riders de Esquel, Bariloche, El Bolsón, Trevelin, Villa Traful, El Maitén, Epuyén y Rada Tilly, lo que consolidó un marco regional para esta fecha inaugural. El trazado del circuito requirió semanas de preparación previa por parte de los organizadores y referentes locales que trabajan de manera constante en la difusión de la disciplina.

 

 

 

Al respecto, Joel Díaz, integrante de la organización y referente de la actividad en la ciudad, destacó la colaboración institucional recibida. "Destacamos el respaldo de la Municipalidad de Esquel para generar espacios, aportar recursos y darle mayor visibilidad al deporte", señaló, al tiempo que remarcó el constante crecimiento de la escuela local, que hoy suma a niños, adolescentes y adultos.

 

La jornada deportiva contó con la asistencia del intendente Matías Taccetta, acompañado por el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, y el director de Deportes, Roberto Fúsiman. Durante el desarrollo de la prueba, las autoridades municipales hicieron entrega de una placa de reconocimiento a la organización por la tarea realizada en el desarrollo de la actividad en la zona.

 

 

 

En cuanto a las principales posiciones por categoría, en DH Infantil Mixto el primer lugar fue para Teo Fusiman de Esquel, seguido por Eugenio Arsel y Juan Ignacio Resina Perez de Bariloche. En DH Menores Masculino, el triunfo quedó en manos de Lucca Gonella, con Joaquín Montero en el segundo puesto e Ignacio González en el tercero, todos representantes de Bariloche.

 

 

 

Por su parte, la categoría DH Amateur Masculino tuvo como ganador a Benjamín Piñeyro de El Bolsón, mientras que los competidores de Trevelin José Alejandro Casas Torres y Diego Fossatti ocuparon el segundo y tercer puesto. En Semirrígida Masculino, Marcos Catalán de Esquel logró el mejor tiempo, escoltado por Nazareno Aros de El Bolsón y Jorge Saldivia de Esquel.

 

 

 

En la categoría Elite Pro, Luciano Alemán de Esquel se quedó con el primer puesto, seguido por Agustín Burgos también de Esquel y Ezequiel López de El Bolsón. En Damas Open, la victoria fue para Agostina Paz Alvarado de Esquel, secundada por Maylen Aros de El Bolsón. Finalmente, en Master Masculino, Fernando Mongiardino de Esquel finalizó en el primer lugar, secundado por Juan Manuel Faisca de Rada Tilly y Juan Manuel García de El Bolsón.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

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