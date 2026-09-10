Los colegios secundarios podrán participar del Tetratlón del Club Andino Esquel

Una de las novedades más importante de la 35° edición del emblemático Tetratlón del Club Andino Esquel (CAE), que se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre; es que no solo participarán deportistas amateurs o atletas experimentados, sino que además lo podrán hacer alumnos de las escuelas secundarias, según se dio a conocer.

A través de una articulación impulsada desde la Coordinación de Educación Física y respaldada firmemente por el Ministerio de Educación, los estudiantes secundarios de 4°, 5°, 6° y hasta 7° año (en el caso de las escuelas técnicas) tendrán la oportunidad inédita de formar parte de una de las pruebas de resistencia más tradicionales de la región.

El profesor Mario González Paris, uno de los principales artífices e impulsores de la iniciativa, detalló cómo comenzó a gestarse este proyecto que une el sistema educativo con la mística del deporte de montaña.

“La propuesta del 'Tetra Escolar' nació desde la Coordinación de Educación Física como una inquietud para acercar las competencias tradicionales a los chicos. Lo primero que hicimos fue elevar el proyecto al Ministerio de Educación para contar con su aval oficial. Luego se lo presentamos al Club Andino Esquel, donde nos reunimos con Ricardo Bestene para definir cómo sumar esta categoría dentro de la competencia general”, relató González Paris.

La gestión, que se comenzó a bajar formalmente a las instituciones escolares en los meses de abril y mayo —en coincidencia con la presentación oficial del Tetratlón—, busca darle continuidad a las actividades intercolegiales que se vienen desarrollando activamente durante el año (atletismo, natación y torneos de invierno).

"Esta participación en el Tetratlón es la verdadera frutillita del postre para la agenda intercolegial del año. Queremos que los chicos vivan la experiencia desde adentro", destacó el docente.

REQUISITOS Y CONVOCATORIA ABIERTA

Para facilitar la participación estudiantil y fomentar el trabajo en equipo, las bases fijadas para la categoría escolar son sumamente accesibles:

Población destinataria: Estudiantes que cursen de 4° a 7° año de nivel secundario. Formato: Cada institución educativa podrá presentar hasta dos equipos mixtos. Modalidad de inscripción: La nómina de competidores se formaliza de forma online a través de la plataforma web oficial de inscripción del evento: (Link: TETRATLON 2026)

Actualmente, los profesores de Educación Física de las distintas escuelas secundarias de Esquel y la zona se encuentran realizando consultas técnicas, organizando los grupos y ultimando detalles logísticos para confirmar la presencia de sus representativos el próximo 27 de septiembre.

LOS DEPORTISTAS DEL MAÑANA

Más allá del desafío físico que representa completar las etapas tradicionales de la disciplina, el proyecto trasciende lo estrictamente competitivo. La visión a futuro apunta al recambio generacional y al fortalecimiento del arraigo local con el entorno natural.

"Estamos muy contentos y expectantes de que esta propuesta llegue a las escuelas. En definitiva, estos jóvenes van a ser los próximos tetratlonistas de nuestro evento. Esperamos contar con una gran convocatoria de equipos y ver el fruto del interés que los profes y alumnos han venido demostrando", concluyó González Paris.

Con la cuenta regresiva en marcha de cara al 27 de septiembre, el Tetratlón del Club Andino Esquel renueva sus 35 años de historia abriendo las puertas a una juventud que, entre esfuerzo, compañerismo y naturaleza, se prepara para tomar la posta.