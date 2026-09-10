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Por Redacción Red43

Fin de semana de teatro en Esquel: “Criatura” y “Menú” llegan al Melipal

Delirio Escénico presentará “Criatura” el sábado y La Oficina estrenará “Menú” el domingo. Ambas propuestas se podrán ver en el Centro Cultural Esquel Melipal, con obras atravesadas por el encierro, la incomunicación y los vínculos.
Por Redacción Red43

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El Centro Cultural Esquel Melipal será escenario este fin de semana de dos propuestas teatrales a cargo de los grupos Delirio Escénico y La Oficina. El sábado 12 de septiembre se presentará “Criatura”, mientras que el domingo 13 será el estreno de “Menú”.

 

En diálogo con Red43 por la presentación de las obras, Lucas Barbagallo y Adriana Massa invitaron a la comunidad a participar de las dos jornadas teatrales.

 

“Venimos a contarles que este fin de semana, sábado y domingo, dos días, dos grupos, presentan dos obras para que ustedes puedan ver”, señalaron.

 

El sábado 12, desde las 21:00 horas, Delirio Escénico presentará “Criatura”, una reposición de una obra de Eugenio Griffero, autor argentino. La propuesta fue adaptada para el trabajo escénico de Juli Caravaggio y Maiki Álvarez.

 

“Nos vienen a contar la historia de una criatura encerrada, cargada de odio, que viene a liberarse y busca de alguna manera como salvarse invocando a una diosa”, explicó Barbagallo.

 

La obra aborda distintas situaciones vinculadas con el encierro y el sufrimiento. Según describieron, “un poco viene a hablar acerca de la soledad, de las atrocidades, del dolor, de ese sufrimiento frente al encierro”.

 

La programación continuará el domingo 13 de septiembre, a las 20:30 horas, con el estreno de “Menú”, una propuesta dirigida por Lucas Barbagallo e interpretada por el grupo La Oficina, integrado por Roberto Masciotra, Gustavo Vidal y Adriana Massa.

 

“Un menú de encuentros. Son tres momentos, tres momentos con distintas intensidades, con distintas situaciones, pero que abordan los temas de la incomunicación, del encuentro, del desencuentro, de la presión de la vida”, explicó Massa sobre la propuesta.

 

“Un estreno que es completamente absurdo, para que uno también pueda venir a reflexionar”, sostuvo Barbagallo, quien planteó además la pregunta que atraviesa la propuesta: “¿cuántas posibilidades de entregarnos tenemos?”.

 

Las reservas para “Menú” pueden realizarse comunicándose al 351-665-4302. Las dos funciones tendrán lugar en el Centro Cultural Esquel Melipal.

 

 

 

R.G

 

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