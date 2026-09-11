Quedan dos semanas para vivir la gran fiesta del Tetratlón del Club Andino Esquel

(fotos gentileza: DM Fotografía y José Bastía). - Esquel se prepara para vivir una nueva fiesta del deporte de montaña con la 35° edición de la prueba combinada más emblemática de la cordillera chubutense.

El Tetratlón Douglas Berwyn celebra un hito histórico en la Patagonia: su 35° aniversario. Considerada por atletas y cronistas de la región como la máxima competencia deportiva de la ciudad, esta prueba no solo pone a prueba la resistencia física y mental en disciplinas como el esquí, el mountain bike, el kayak y el running, sino que también reafirma la identidad y el esfuerzo comunitario de Esquel.

Organizada tradicionalmente por el Club Andino Esquel, la competencia rinde homenaje a Douglas Berwyn, pionero y figura entrañable del deporte de montaña en la región. En esta edición tan especial, el evento rescata el valor histórico de sus orígenes, conectando a las nuevas generaciones con la mística que comenzó hace más de tres décadas en las laderas del Centro de Actividades de Montaña CAM La Hoya.

DESAFÍOS TÉCNICOS Y ESPÍRITU PATAGÓNICO

Desde el aspecto organizativo y técnico, las expectativas están puestas en las condiciones de nieve en La Hoya para desarrollar el recorrido tradicional de esquí/ski de montaña, complementado por exigentes tramos en bicicleta, kayak y pedestrismo.

Con inscripciones accesibles pensadas para asegurar la participación masiva de la comunidad y atletas de todo el país, el Tetratlón Douglas Berwyn vuelve a posicionar a Esquel en el epicentro del deporte de aventura nacional, combinando paisaje, exigencia y camaradería.

GERMÁN "LOLI" ROBERTS: LA LEYENDA VIVA DEL TETRATLÓN

Hablar de la historia del Tetratlón Douglas Berwyn es referirse indefectiblemente a Germán "Loli" Roberts. El deportista esquelense —declarado Ciudadano Ilustre de la ciudad y ranqueado en su momento entre los mejores atletas de aventura del mundo— marcó una era dorada al consagrarse ganador en ocho ediciones consecutivas entre 1991 y 1998.

Iniciado en el deporte durante su infancia, Roberts transformó la superación personal en una carrera deportiva internacional de elite, triunfando también en competencias como el Tetratlón de Chapelco y realizando expediciones extremas de alcance mundial. Su figura continúa siendo el máximo referente histórico para quienes se animan a desafiar las cuatro disciplinas en la cordillera chubutense.

LA GRAN NOVEDAD: CONSOLIDACIÓN DEL "TETRA ESCOLAR"

Uno de los pilares más destacados de esta 35.ª edición es la masificación del Tetratlón Escolar. En un trabajo articulado con el Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut (Región III), se formalizó un proyecto para que alumnos de 4°, 5°, 6° y 7° año de las escuelas secundarias de la zona puedan competir en equipos mixtos.

Esta propuesta busca incentivar el deporte entre los jóvenes cordilleranos y sembrar la semilla para los futuros tetratlonistas que continuarán dándole vida a la competencia en las próximas décadas.

Para más detalles sobre inscripciones, reglamento y recorridos actualizados, se puede ingresar al sitio oficial: TETRAESQUEL