Asistieron a una persona lesionada en la vía pública

Bomberos Voluntarios de El Bolsón intervino este jueves por la tarde ante el aviso sobre una persona que había sufrido una lesión en la vía pública, sobre avenida San Martín Sur, pasando la calle Las Heras.

El aviso se recibió alrededor de las 19.30, por lo que se despachó una unidad de rescate hacia el lugar. Desde Bomberos indicaron que también se puso en conocimiento al Hospital de El Bolsón y a la Policía.

Al arribar, el personal encontró a una persona que presentaba una luxación de rodilla. Se realizaron tareas de estabilización en el lugar y, posteriormente, familiares se encargaron de trasladarla al hospital local para una evaluación médica.

La intervención concluyó luego de la asistencia inicial y el traslado de la persona para continuar con la atención correspondiente.

O.P.