La UNPSJB trabaja en su vinculo con El Hoyo y Cholila

La Subsecretaría de Extensión Universitaria del Rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco llevó adelante una agenda de trabajo en las localidades de Cholila y El Hoyo, con el propósito de fortalecer la vinculación de la Universidad con los gobiernos locales y avanzar en la planificación de actividades conjuntas que respondan a las necesidades y demandas de cada comunidad.

La iniciativa forma parte de la política de extensión de la UNPSJB orientada a profundizar la presencia territorial de la Universidad y generar espacios de diálogo y articulación con los municipios e instituciones de la región, promoviendo la construcción conjunta de propuestas de formación, capacitación y desarrollo local.

La comitiva universitaria estuvo integrada por el Subsecretario de Extensión Universitaria del Rectorado, Dr. Alexis Pantaenius; la Subsecretaria de Planificación e Innovación de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Dra. Ana Gabriela de Palma; y la docente de esa unidad académica Bárbara Gisel Cortés.

En Cholila, las autoridades universitarias mantuvieron una reunión con el intendente Silvio Boudargham, durante la cual se analizaron distintas posibilidades de trabajo conjunto.

Entre ellas, el municipio manifestó especial interés en avanzar en la implementación de la Diplomatura en Instalaciones Domiciliarias, tomando como referencia la experiencia que la Universidad viene desarrollando en Esquel y Trevelin y que próximamente comenzará también en El Maitén.

Posteriormente, en El Hoyo, la comitiva fue recibida por el intendente César Salamín y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Jonatan Christ. Durante el encuentro se abordaron diferentes alternativas de cooperación entre el municipio y la Universidad.

El municipio de El Hoyo manifestó también su interés en avanzar con la Diplomatura en Instalaciones Domiciliarias y, asimismo, se acordó comenzar a trabajar conjuntamente en el diseño de una futura Diplomatura en Gestión Administrativa Municipal, orientada a fortalecer las capacidades de quienes se desempeñan en el ámbito de los gobiernos locales.

Al referirse a la recorrida, Pantaenius destacó: “Desde Extensión entendemos que la Universidad debe estar presente en el territorio, acercarse a los municipios y escuchar cuáles son sus necesidades. No se trata solamente de llevar propuestas ya elaboradas, sino de construirlas conjuntamente, articulando las capacidades que tienen nuestras Facultades y las distintas áreas de la Universidad con las demandas concretas de cada comunidad”.

Asimismo, señaló que “la experiencia que venimos desarrollando en distintas localidades demuestra que es posible generar propuestas de formación vinculadas directamente con las necesidades del territorio. El desafío es continuar ampliando esa presencia y lograr que la Universidad llegue cada vez a más comunidades de nuestra región”.

La recorrida por Cholila y El Hoyo permitió establecer una agenda de trabajo para transformar las demandas relevadas en futuras acciones de extensión y continuar fortaleciendo la articulación entre los municipios y las distintas áreas y unidades académicas de la UNPSJB.

De esta manera, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco continúa consolidando una política de extensión basada en la presencia territorial, el diálogo con las comunidades y la construcción conjunta de respuestas, fortaleciendo el aporte de la Universidad Pública al desarrollo de la región.