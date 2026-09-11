Reporte de rutas: cómo transitar hoy por la zona cordillerana y la provincia

Desde Vialidad provincial y nacional emitieron los partes oficiales correspondientes a este viernes 11 de septiembre, detallando el estado de las distintas rutas y caminos que recorren la región cordillerana y el resto del territorio chubutense.

En el ámbito de la Zona Noroeste de la Administración Vial Provincial, se informó que los accesos y rutas de la comarca presentan en su mayoría condiciones de transitabilidad con precaución debido a la presencia de heladas matinales. Entre los tramos afectados por estas condiciones heladas se encuentran los accesos a La Hoya, Laguna La Zeta, Villa Futalaufquen, Puerto Patriada, El Desemboque en Lago Puelo, como así también las conexiones viales en las zonas de Sierra Colorada, Lago Rosario y Corcovado.

Por su parte, las rutas provinciales de ripio que conectan sectores rurales como Gualjaina, Cushamen, El Molle, Paso del Sapo y Colan Conhué registran tramos con presencia de barro, por lo que se requiere transitar con sumo cuidado y precaución. En tanto, las rutas provinciales 44 y 64, junto con accesos a la zona de Lago Vinter y Falso Engaño, exigen una extrema precaución para la circulación.

En lo relativo a las rutas nacionales dentro de la provincia, Vialidad Nacional comunicó que la transitabilidad se mantiene con precaución en todos los corredores principales. Sobre la Ruta Nacional 40, en los tramos que unen El Bolsón, Cholila, Esquel, Tecka y Gobernador Costa, la calzada presenta sectores húmedos, aplicación de sal preventiva en diversos tramos y banquinas inestables con presencia de barro. Asimismo, se advierte sobre la existencia de baches en sectores puntuales y la presencia de animales sueltos en los bordes del camino.

En la Ruta Nacional 259, la circulación entre Esquel, Trevelin y el límite con Chile demanda precaución por calzada y banquinas húmedas con barro, sumado a la presencia de hielo y heladas en las primeras horas de la jornada. A su vez, sobre la Ruta Nacional 25 que conecta el valle con la cordillera, se reportan sectores de calzada húmeda, deformaciones, barro en desvíos y baches.

Desde los organismos viales reiteran a los conductores la importancia de respetar las velocidades máximas, constatar el estado del vehículo antes de salir a la ruta y verificar las condiciones climáticas ante la continuidad de los trabajos de mantenimiento con equipos pesados sobre las calzadas.

EBW