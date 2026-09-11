-1°
-4°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 11 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ChubutParteVialidadrutas
11 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Reporte de rutas: cómo transitar hoy por la zona cordillerana y la provincia

Vialidad emitió el parte de transitabilidad para Chubut. Se solicita circular con precaución en la cordillera y la meseta por presencia de heladas, barro en tramos de ripio y la presencia de sal. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Desde Vialidad provincial y nacional emitieron los partes oficiales correspondientes a este viernes 11 de septiembre, detallando el estado de las distintas rutas y caminos que recorren la región cordillerana y el resto del territorio chubutense.

 

En el ámbito de la Zona Noroeste de la Administración Vial Provincial, se informó que los accesos y rutas de la comarca presentan en su mayoría condiciones de transitabilidad con precaución debido a la presencia de heladas matinales. Entre los tramos afectados por estas condiciones heladas se encuentran los accesos a La Hoya, Laguna La Zeta, Villa Futalaufquen, Puerto Patriada, El Desemboque en Lago Puelo, como así también las conexiones viales en las zonas de Sierra Colorada, Lago Rosario y Corcovado.

 

Por su parte, las rutas provinciales de ripio que conectan sectores rurales como Gualjaina, Cushamen, El Molle, Paso del Sapo y Colan Conhué registran tramos con presencia de barro, por lo que se requiere transitar con sumo cuidado y precaución. En tanto, las rutas provinciales 44 y 64, junto con accesos a la zona de Lago Vinter y Falso Engaño, exigen una extrema precaución para la circulación.

 

En lo relativo a las rutas nacionales dentro de la provincia, Vialidad Nacional comunicó que la transitabilidad se mantiene con precaución en todos los corredores principales. Sobre la Ruta Nacional 40, en los tramos que unen El Bolsón, Cholila, Esquel, Tecka y Gobernador Costa, la calzada presenta sectores húmedos, aplicación de sal preventiva en diversos tramos y banquinas inestables con presencia de barro. Asimismo, se advierte sobre la existencia de baches en sectores puntuales y la presencia de animales sueltos en los bordes del camino.

 

En la Ruta Nacional 259, la circulación entre Esquel, Trevelin y el límite con Chile demanda precaución por calzada y banquinas húmedas con barro, sumado a la presencia de hielo y heladas en las primeras horas de la jornada. A su vez, sobre la Ruta Nacional 25 que conecta el valle con la cordillera, se reportan sectores de calzada húmeda, deformaciones, barro en desvíos y baches.

 

Desde los organismos viales reiteran a los conductores la importancia de respetar las velocidades máximas, constatar el estado del vehículo antes de salir a la ruta y verificar las condiciones climáticas ante la continuidad de los trabajos de mantenimiento con equipos pesados sobre las calzadas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Jorge Ulloga, el querido panadero de Esquel necesita ayuda y lanzaron una tómbola
2
 Dos mujeres policías se pelearon por un oficial dentro de una comisaría
3
 Alerta naranja por nevadas: anticipan hasta 40 centímetros de acumulación en sectores de Chubut
4
 San Martín ganó una final inolvidable y se consagró campeón de la Copa Esquel
5
 Elvira volvió al aula a los 76 años: “Nunca es tarde para aprender”
1
 Trabajadores despedidos del Casino: "Van a seguir siendo asistidos"
2
 Camilo Eque hará escala en El Bolsón y Trevelin con su Gira Patagónica Argentina
3
 Juegos Culturales Chubutenses: se definieron los clasificados a la etapa provincial en Trevelin
4
 Esquel lleva la separación de residuos a los jardines
5
 DICASUR: la Secretaría de Trabajo mantendrá su acompañamiento si avanza la venta
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -