-1°
-4°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 11 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 Escuela 112ChubutEsquel
11 de Septiembre de 2026
|
Por Redacción Red43

La Escuela 112 festejó sus 100 años con un especial reconocimiento a sus docentes

En el marco de los festejos por el centenario de la institución y en coincidencia con el Día del Maestro, el equipo directivo de la Escuela N° 112 hizo llegar un especial reconocimiento a todo su cuerpo docente. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco del año de su Centenario, la Escuela N° 112 festejó sus 100 años de historia construyendo educación y acompañando a las nuevas generaciones en Esquel. En esta jornada tan significativa y en coincidencia con el Día del Maestro, el Equipo Directivo de la institución hizo llegar un especial saludo a todos sus docentes, destacando la dedicación cotidiana dentro del ámbito escolar.

 

 

 

A través de un mensaje institucional, las autoridades felicitaron a los educadores por el compromiso puesto de manifiesto en cada proyecto áulico y por la decisión diaria de ejercer la docencia en un momento histórico atravesado por múltiples desafíos y complejidades.

 

 

 

Asimismo, expresaron su profundo agradecimiento por continuar "sembrando, acompañando y abrazando las trayectorias de los estudiantes", revalorizando la labor formativa y de contención que realizan día a día en cada espacio de la casa de estudios.

 

En las palabras dirigidas a la comunidad educativa, la conducción de la Escuela N° 112 remarcó el valor de la profesión al señalar que "ser docente hoy es sostener la bandera de una lucha que motoriza a una comunidad que busca construir un mundo más justo para todos".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Jorge Ulloga, el querido panadero de Esquel necesita ayuda y lanzaron una tómbola
2
 Dos mujeres policías se pelearon por un oficial dentro de una comisaría
3
 Alerta naranja por nevadas: anticipan hasta 40 centímetros de acumulación en sectores de Chubut
4
 San Martín ganó una final inolvidable y se consagró campeón de la Copa Esquel
5
 Elvira volvió al aula a los 76 años: “Nunca es tarde para aprender”
1
 Trabajadores despedidos del Casino: "Van a seguir siendo asistidos"
2
 Camilo Eque hará escala en El Bolsón y Trevelin con su Gira Patagónica Argentina
3
 Juegos Culturales Chubutenses: se definieron los clasificados a la etapa provincial en Trevelin
4
 Esquel lleva la separación de residuos a los jardines
5
 DICASUR: la Secretaría de Trabajo mantendrá su acompañamiento si avanza la venta
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -