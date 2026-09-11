La Escuela 112 festejó sus 100 años con un especial reconocimiento a sus docentes

En el marco del año de su Centenario, la Escuela N° 112 festejó sus 100 años de historia construyendo educación y acompañando a las nuevas generaciones en Esquel. En esta jornada tan significativa y en coincidencia con el Día del Maestro, el Equipo Directivo de la institución hizo llegar un especial saludo a todos sus docentes, destacando la dedicación cotidiana dentro del ámbito escolar.

A través de un mensaje institucional, las autoridades felicitaron a los educadores por el compromiso puesto de manifiesto en cada proyecto áulico y por la decisión diaria de ejercer la docencia en un momento histórico atravesado por múltiples desafíos y complejidades.

Asimismo, expresaron su profundo agradecimiento por continuar "sembrando, acompañando y abrazando las trayectorias de los estudiantes", revalorizando la labor formativa y de contención que realizan día a día en cada espacio de la casa de estudios.

En las palabras dirigidas a la comunidad educativa, la conducción de la Escuela N° 112 remarcó el valor de la profesión al señalar que "ser docente hoy es sostener la bandera de una lucha que motoriza a una comunidad que busca construir un mundo más justo para todos".