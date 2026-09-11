La Biblioteca Sarmiento de El Bolsón celebra 94 años de historia

La Biblioteca Popular Domingo F. Sarmiento de El Bolsón cumple este viernes 11 de septiembre 94 años de historia.

En ese marco, el intendente Bruno Pogliano expresó su saludo a quienes forman parte de la institución y reconoció el recorrido construido desde su creación en 1932. “Son 94 años acompañando a nuestra comunidad, promoviendo la lectura, la cultura, el conocimiento y generando un espacio de encuentro para generaciones de vecinos y vecinas”, señaló Pogliano en su mensaje por el aniversario.

La historia de la Biblioteca Sarmiento está ligada a los primeros años de organización de El Bolsón. En 1932, la Comisión Directiva era presidida por Enrique Fernández, antiguo poblador y quien durante varios años se desempeñó como juez de paz de la localidad. Un año después, asumió la presidencia Francisco Camargo, docente recordado posteriormente con el nombre de la plazoleta donde funciona actualmente la institución.

Una historia marcada por distintos espacios

Durante sus primeras décadas, la Biblioteca Popular tuvo distintos lugares de funcionamiento antes de contar con su sede actual.

Entre los documentos que forman parte de su historia se encuentra una carta fechada el 16 de septiembre de 1932, en la que un vecino, Félix Crespo, ofrecía gratuitamente una sala ubicada en la zona céntrica para que allí pudiera funcionar la biblioteca hasta conseguir un espacio propio.

Con el paso de los años hubo nuevos traslados y distintos proyectos para conseguir un terreno y construir una sede. En 1970 funcionó en un espacio cedido por Gendarmería Nacional y, años después, también tuvo su sede en el buffet del Gimnasio Municipal.

El lugar que actualmente ocupa, en la esquina de avenida San Martín y Roca, fue cedido por la Municipalidad en 1981 mediante un contrato de concesión por 99 años, con opción de extenderlo por otros 50.

A partir de entonces, la institución pudo consolidar buena parte de sus actividades y ampliar sus propuestas. Entre ellas estuvo la creación de un espacio destinado especialmente a los niños dentro de la sala de lectura, una iniciativa impulsada en 1986.

94 años de libros, cultura y encuentro

La trayectoria de la Biblioteca Popular Domingo F. Sarmiento también estuvo marcada por el compromiso de quienes sostuvieron su funcionamiento a lo largo de las décadas. Incluso hubo períodos en los que las dificultades económicas obligaron a los integrantes de la Comisión Directiva a turnarse para atender el espacio.

En su mensaje por el aniversario, Pogliano extendió su reconocimiento a “todas las personas que forman y formaron parte de su historia”, y valoró el trabajo que permitió mantener vigente a la institución durante casi un siglo.

La Biblioteca Sarmiento, ubicada en avenida San Martín y Roca, continúa formando parte de la vida cultural de El Bolsón, con una historia que comenzó hace 94 años y que se fue construyendo con el aporte de distintas generaciones.

O.P.