Le ofrecieron un descuento en el gas y la estafaron por millones

Una mujer de 68 años fue víctima de una estafa virtual luego de recibir un mensaje con una supuesta bonificación en la factura de gas. El hecho ocurrió en Puerto Deseado, Santa Cruz, y terminó con un préstamo de $5 millones y una transferencia de $200.000 que no había autorizado.

El engaño comenzó cuando la mujer recibió un contacto de personas que se hicieron pasar por representantes de una empresa de servicios. Le ofrecieron un supuesto beneficio sobre su boleta de gas y le indicaron que ingresara a un enlace para acceder a la bonificación.

Después de brindar sus datos, la mujer advirtió movimientos que no reconocía en sus cuentas. En Mercado Pago detectó una transferencia de $200.000 hacia otra persona, operación que aseguró no haber realizado.

La situación fue aún más grave cuando ingresó al homebanking del Banco Nación y descubrió que se había acreditado un préstamo por $5 millones que, según denunció, nunca había solicitado.

El dinero del crédito fue transferido posteriormente en varias operaciones hacia otra cuenta bancaria. Ante lo ocurrido, la mujer realizó la denuncia en la Comisaría de Puerto Deseado y se inició una investigación para determinar cómo fueron obtenidos sus datos y quiénes participaron de la maniobra.

La Justicia también deberá reconstruir el recorrido del dinero transferido e identificar a los titulares de las cuentas que recibieron los fondos.

El caso vuelve a poner en alerta sobre las estafas que utilizan supuestos descuentos o beneficios como estrategia para obtener información personal y acceder a cuentas bancarias. Ante este tipo de mensajes, se recomienda no ingresar a enlaces recibidos por canales desconocidos y verificar cualquier promoción directamente con la empresa involucrada.

MA