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Por Redacción Red43

El Quirófano Móvil llega al barrio Ceferino

El servicio funcionará en el Grupo Joven Ceferino con atención este lunes a partir de las 13:30 y de martes a viernes desde las 8:00.
Por Redacción Red43

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El Quirófano Móvil se instalará en el Grupo Joven Ceferino para acercar servicios veterinarios a los vecinos del barrio y promover el cuidado responsable de perros y gatos.

 

La atención será este lunes desde las 13:30 horas, mientras que de martes a viernes comenzará a las 8:00 horas.

 

La iniciativa forma parte de las acciones para acercar servicios a los distintos barrios de la ciudad y facilitar el acceso a la atención de los animales.

 

 

 

 

R.G

 

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