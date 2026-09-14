El Quirófano Móvil llega al barrio Ceferino

El Quirófano Móvil se instalará en el Grupo Joven Ceferino para acercar servicios veterinarios a los vecinos del barrio y promover el cuidado responsable de perros y gatos.

La atención será este lunes desde las 13:30 horas, mientras que de martes a viernes comenzará a las 8:00 horas.

La iniciativa forma parte de las acciones para acercar servicios a los distintos barrios de la ciudad y facilitar el acceso a la atención de los animales.

R.G