Ganó $24 millones en el Quini 6 y todavía no aparece: el misterio en Bariloche

Bariloche tiene un particular misterio entre sus vecinos: una persona ganó $24 millones en el Quini 6 con una boleta comprada en un comercio del este de la ciudad, pero todavía no apareció para reclamar el premio.

El ticket fue vendido el miércoles en La Pera Loca, un comercio que funciona como subagencia de la Agencia Oficial 75. Desde que se conoció el resultado, comenzó la búsqueda para identificar al ganador entre quienes suelen acercarse al lugar.

El dato que mantiene la intriga es que el comercio recibe tanto a vecinos de la zona como a personas que pasan ocasionalmente por el sector. Por eso, todavía no hay certezas sobre quién realizó la jugada ganadora.

La posibilidad de que se trate de un jugador ocasional también mantiene abierta la búsqueda. El ganador podría incluso no haber revisado todavía su boleta y desconocer que tiene en sus manos un premio millonario.

Mientras tanto, el reloj corre. El ganador tiene tiempo hasta este miércoles para presentar el comprobante y reclamar los $24 millones. Si el plazo vence sin que nadie se presente, el premio caducará.

AM