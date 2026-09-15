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15 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

ATE pidió saber si Milei está en condiciones de ejercer la Presidencia

El gremio presentó este martes un pedido de acceso a la información pública para consultar si Javier Milei cuenta con alguna evaluación oficial que determine su aptitud psicofísica para ejercer la Presidencia
Por Redacción Red43

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó este martes un pedido de acceso a la información pública para consultar si Javier Milei cuenta con alguna evaluación oficial que determine su aptitud psicofísica para ejercer la Presidencia.

 

La presentación fue realizada ante la Jefatura de Gabinete y la Presidencia de la Nación. Según explicó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, el planteo no busca acceder a información médica privada ni a datos sensibles del mandatario.

 

El dirigente sostuvo que existen dudas sobre el estado de salud de Milei y cuestionó que quienes ingresan a la administración pública deben atravesar exámenes médicos preocupacionales, mientras que no habría un mecanismo similar para quien ocupa la Presidencia.

 

 

Qué planteó Rodolfo Aguiar

Aguiar sostuvo que el pedido está relacionado con las responsabilidades que implica ejercer la primera magistratura y afirmó que, a su entender, existen dudas sobre las condiciones psicofísicas del Presidente. En sus declaraciones públicas, el titular de ATE utilizó expresiones muy críticas sobre el estado de salud de Milei. 

 

El gremio también anticipó que buscará impulsar una iniciativa para que, a partir del próximo año, los cargos electivos estén sujetos a exámenes psicofísicos.

 

Aguiar, además, rechazó que la presentación pueda interpretarse como un pedido de destitución y sostuvo que el objetivo es obtener información sobre la existencia de controles y evaluaciones para quienes ocupan cargos electivos.

 

 

El Gobierno había defendido la salud del Presidente

El planteo de ATE se produce en medio de cuestionamientos públicos sobre la salud de Milei. Frente a esas versiones, desde el Gobierno sostuvieron que el Presidente se encuentra en buen estado de salud.

 

La Oficina del Presidente, por su parte, continúa publicando actividades oficiales del mandatario. En septiembre se registraron, entre otras, su participación en un acto de inauguración en Buenos Aires y una reunión con el vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia.

 

 

 

O.P.

 

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