Una quema obligó a pedir la intervención de Bomberos ante el cambio en las condiciones del tiempo

Bomberos Voluntarios de El Hoyo recibieron un llamado por una quema en el barrio Cume Hue, minutos antes de las 16 hs de este lunes.

A raíz del aviso, un móvil se desplazó hasta el lugar. Al arribar, los bomberos constataron la presencia del propietario, quien solicitó que se procediera con la extinción del fuego debido a las condiciones climáticas.

Se realizaron las tareas correspondientes para apagar la quema y, al finalizar la intervención, el sector quedó sin riesgo de propagación.

El pedido de Bomberos para quienes realizan quemas

A partir de lo ocurrido, Bomberos Voluntarios de El Hoyo reiteraron la importancia de tomar precauciones al momento de realizar una quema.

Entre las recomendaciones difundidas se encuentran:

Nunca abandonar un fuego.

Preparar adecuadamente el sector donde se realizará la quema.

Tener a mano elementos de extinción acordes a la magnitud del fuego.

O.P.