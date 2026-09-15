Milei enfrenta un nuevo dato negativo: el 58% desaprueba su gestión, según una encuesta

Una nueva encuesta de AtlasIntel y Bloomberg refleja un retroceso en la valoración de la gestión de Javier Milei. El estudio, realizado entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre, registró un 58% de desaprobación del desempeño presidencial, frente a un 38,1% de aprobación y un 3,9% de respuestas indefinidas.

La diferencia entre ambos indicadores alcanza los 19,9 puntos porcentuales. Además, la imagen personal del Presidente también presenta un saldo negativo: el 62% manifestó una opinión desfavorable sobre Milei, mientras que el 35% expresó una valoración positiva y el 3% no definió su postura.

En cuanto a la gestión del Gobierno nacional, el 52,7% de los encuestados la calificó como mala o muy mala. En el otro extremo, el 31,5% consideró que es buena o excelente y un 15,8% la ubicó en un nivel regular.

El panorama económico tampoco resulta favorable. El mercado laboral concentra la evaluación más negativa: el 70% considera que la situación del empleo es mala, mientras que apenas el 14% la evalúa positivamente.

A nivel general, el 63% calificó negativamente la situación económica del país y el 24% la consideró buena. Al consultar por la situación económica de sus hogares, el 49% respondió que es mala, el 31% la definió como normal y el 20% la evaluó como buena.

Las expectativas para los próximos seis meses también muestran una tendencia mayormente pesimista. El 49% cree que la economía argentina empeorará, mientras que el 37% espera una mejora. En materia laboral, el 50% anticipa un deterioro y el 34% proyecta una evolución positiva.

Respecto de la situación económica familiar, el 41% prevé un empeoramiento y el 32% espera una mejora.

El Índice de Confianza del Consumidor también se ubicó en terreno negativo. El indicador general alcanzó los -24,3 puntos, mientras que el índice correspondiente a la situación actual marcó -41,6 y el de expectativas quedó en -11,4.

La encuesta también consultó cuáles son los principales problemas que enfrenta el país. La corrupción aparece al frente, mencionada por el 44,4% de los participantes, seguida de cerca por el desempleo, con 43,9%.

Más atrás quedaron la situación económica, con 32,1%, y los altos precios y la inflación, con 28,8%. También fueron señalados la impunidad y el sistema judicial (27,9%), el debilitamiento de la democracia y las instituciones (23,8%), los impuestos elevados y las dificultades para los negocios (20,7%) y la inseguridad (20,3%).

Otro de los puntos relevados fueron las expectativas sobre posibles acontecimientos durante los próximos seis meses. El 50% consideró muy probable que se conozcan nuevos casos de grandes fraudes o corrupción y otro 15% lo consideró probable. De esta manera, el 65% contempló ese escenario como posible.

En tanto, el 38% consideró muy probable un aumento de robos y asaltos y el 13% lo calificó como probable. El relevamiento también incluyó consultas sobre posibles huelgas de gran escala, protestas violentas y hechos relacionados con organizaciones criminales.

El informe estableció además un índice de riesgo político de 47 puntos para Argentina, elaborado a partir de indicadores vinculados con la inestabilidad institucional, el conflicto social, la criminalidad y la corrupción.

El estudio fue realizado mediante el sistema de reclutamiento digital aleatorio Atlas RDR. La muestra estuvo compuesta por 2.193 adultos residentes en Argentina, con un margen de error de ±2 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

R.G