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15 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Plantaron dos especies nativas sobre un terreno marcado por el fuego

El ensayo de plantación de roble pellín y raulí se realizó en El Bolsón, en un predio de Mallín Ahogado, afectado por el incendio Confluencia de enero de 2025.
Por Redacción Red43

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Durante la primera semana de septiembre se llevó adelante una nueva plantación de roble pellín y raulí en Mallín Ahogado, en un predio que había sido afectado por el incendio Confluencia, ocurrido en enero de 2025.

 

La actividad fue impulsada por el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), a través de su Delegación El Bolsón, y contó con la colaboración del Área Técnica del Servicio Forestal Andino de El Bolsón.

 

En el lugar, correspondiente a la ex sede del Museo de Piedras Patagónicas, se instaló un ensayo de plantación con ejemplares de roble pellín (Nothofagus obliqua) y raulí (Nothofagus alpina).

 

 

Restauración productiva de áreas de bosque degradado

La plantación forma parte del proyecto “Manejo Forestal Adaptativo: Restauración Productiva en áreas de Bosque Degradado”, que se desarrolla en el Área de Ecología de Ecosistemas Terrestres del CIEFAP.

 

El proyecto está dirigido por la Dra. Florencia Urretavizcaya y contempla trabajos orientados a estudiar alternativas de restauración y manejo en sectores de bosque que presentan distintos niveles de degradación. En este caso, el ensayo se instaló en un terreno que atravesó el incendio Confluencia de enero de 2025, incorporando dos especies del género Nothofagus para su seguimiento.

 

Participación del Servicio Forestal Andino

Desde el Servicio Forestal Andino de El Bolsón señalaron que su Área Técnica participó de las tareas junto al personal de CIEFAP Delegación El Bolsón.

 

 

La actividad también contó con la autorización y colaboración de la propietaria del predio, Isabel Giraudo de Lucio, a quien desde el organismo agradecieron especialmente por permitir la realización de la plantación.

 

El nuevo ensayo suma una experiencia de trabajo sobre un área afectada por el fuego y permitirá continuar evaluando alternativas de restauración productiva en sectores degradados de Mallín Ahogado.

 

 

O.P.

 

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