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03 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

¿Se cayó ChatGPT? La falla que afectó a las principales IA este jueves

Miles de usuarios de distintos países reportaron problemas para ingresar y utilizar ChatGPT. Al mismo tiempo, Claude y Grok también registraron fallas y dificultades para generar respuestas.
Por Redacción Red43

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Este jueves 3 de septiembre, ChatGPT, Claude y Grok presentaron problemas de funcionamiento de manera casi simultánea, generando inconvenientes para usuarios de distintos países, incluida Argentina.

 

En el caso de ChatGPT, los reportes comenzaron a crecer cerca del mediodía en Argentina. Los usuarios señalaron dificultades para ingresar, pantallas de carga que no avanzaban, errores al iniciar sesión y problemas para generar respuestas.

 

Uno de los errores registrados en ChatGPT fue el código 404, mientras que otros usuarios directamente no podían acceder a sus conversaciones o utilizar las distintas funciones de la plataforma.

 

 

Miles de reportes

 

 

El inconveniente tuvo su mayor impacto en ChatGPT. Según los registros de DownDetector incluidos en los reportes de la jornada, se contabilizaron más de 37.000 informes en Estados Unidos, más de 3.000 en España y alrededor de 1.000 en México. En Argentina, Colombia y Perú también se registraron cientos de reportes.

 

Claude presentó dificultades para generar respuestas tanto en su versión web como en la aplicación, mientras que Grok registró problemas de acceso, lentitud y limitaciones para responder.

 

Las fallas fueron disminuyendo posteriormente y los servicios comenzaron a recuperar su funcionamiento habitual. Por el momento no se informó que se tratara de un único problema que haya provocado las fallas simultáneas, por lo que no existe una causa común confirmada.

 

Estas interrupciones también funcionan como un recordatorio de hasta qué punto la inteligencia artificial pasó a formar parte de las actividades cotidianas. Cuando servicios como ChatGPT, Claude o Grok dejan de responder durante algunos minutos, el impacto se hace visible rápidamente: millones de personas ya dependen de estas herramientas para trabajar, estudiar, informarse y resolver tareas diarias. Las caídas, aunque sean temporales, muestran también la importancia de no depender de una única tecnología para actividades esenciales.

 

 

AMD

 

 

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