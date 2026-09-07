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07 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Fue a ver un partido y terminó detenido en Chubut

La Policía del Chubut lo identificó durante un operativo preventivo y confirmó que tenía cuatro pedidos de captura vigentes.
Por Redacción Red43

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Un hombre fue detenido durante la tarde de este domingo en Trelew luego de ser identificado por efectivos policiales que realizaban tareas preventivas durante un partido de fútbol.

 

El procedimiento tuvo lugar en un predio deportivo, donde los agentes observaron el ingreso de un hombre al que ya conocían por contar con un requerimiento judicial vigente.

 

Los efectivos lo localizaron posteriormente en el banco de suplentes de uno de los equipos y le solicitaron que saliera del predio para poder identificarlo.

 

Al ingresar sus datos al sistema policial, confirmaron que sobre el hombre pesaban cuatro pedidos de captura vigentes correspondientes al año 2026.

 

Ante esta situación, fue aprehendido en el lugar y trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

 

El detenido fue identificado con las iniciales R.E.L. y permanecerá bajo custodia hasta la audiencia de control de detención.

 

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