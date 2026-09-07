Buscan a la familia de un perro encontrado en Epuyén

El aviso fue difundido con el objetivo de ampliar la búsqueda y lograr que el animal pueda regresar a su casa. Quienes lo reconozcan o tengan información sobre su familia pueden comunicarse con el Área de Inspectoría.

Desde el municipio solicitaron especialmente compartir la información, ya que una persona puede reconocerlo a partir de la publicación y aportar los datos necesarios para dar con sus dueños.

También buscan un hogar si no aparece su familia

En caso de que no sea posible encontrar a sus responsables, se abrió también la posibilidad de una adopción responsable. La intención es que pueda contar con una familia que le brinde cuidado, atención y un hogar permanente.

Las personas interesadas en aportar información o en ofrecerse como adoptantes deben comunicarse con el teléfono corporativo del Área de Inspectoría de Epuyén. Teléfono de contacto: 2944 570816.

Desde la Municipalidad remarcaron la importancia de compartir el aviso para ampliar las posibilidades de encontrar tanto a su familia como, eventualmente, un nuevo hogar.

O.P.