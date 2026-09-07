La ONU votó un nuevo mapa del mundo: ¿Cómo se verá Argentina? 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una nueva propuesta para representar el planeta en los mapas y mostrar de manera más precisa el verdadero tamaño de los territorios.

La resolución obtuvo 164 votos a favor, un voto en contra y seis abstenciones. Estados Unidos fue el único país que rechazó la propuesta, mientras que Ucrania, Serbia, Estonia, Georgia, Lituania y Moldavia decidieron abstenerse.

La iniciativa busca promover una forma diferente de representar el mundo, especialmente en ámbitos educativos e institucionales. Pero para entender qué puede cambiar, primero hay que conocer el mapa que utilizamos habitualmente.

El mapa que conocemos desde hace siglos

La representación más conocida del mundo es la proyección de Mercator. Fue creada en 1569 por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator y tuvo como principal objetivo facilitar la navegación marítima.

El problema aparece porque la Tierra es redonda y un mapa es plano. Al intentar representar una superficie curva sobre una hoja, necesariamente se producen distorsiones.

En la proyección de Mercator, esas distorsiones aumentan cuanto más nos alejamos del Ecuador. Por eso, los territorios ubicados en las zonas cercanas a los polos aparecen visualmente mucho más grandes de lo que son en realidad.

Uno de los ejemplos más llamativos es Groenlandia. En un mapa de Mercator puede parecer casi tan grande como África, aunque su superficie real ronda los 2,1 millones de kilómetros cuadrados, frente a los más de 30 millones de África.

La misma distorsión afecta a otras regiones del norte, como Europa, Rusia, Canadá y Alaska, que aparecen proporcionalmente más grandes que territorios ubicados cerca del Ecuador.

Un mapa diferente para mostrar el mundo

La alternativa que impulsa la resolución de Naciones Unidas se llama Equal Earth. Se trata de otra proyección cartográfica, desarrollada en 2018, que busca representar de manera más fiel las superficies reales de los territorios.

Su objetivo principal es conservar mejor la proporción entre las áreas de los continentes. De esta manera, el tamaño que vemos en el mapa se acerca mucho más al tamaño que esos territorios tienen sobre la superficie terrestre.

La diferencia se puede observar claramente al comparar ambas representaciones. Mientras Mercator estira cada vez más los territorios a medida que se acercan a los polos, Equal Earth busca reducir esa diferencia y mantener las superficies en proporciones más cercanas a la realidad.

¿Entonces todos los mapas van a cambiar?

No. La resolución aprobada por la ONU no prohíbe la proyección de Mercator ni establece que todos los países deban reemplazarla inmediatamente.

Lo que propone es promover el uso de Equal Earth y otras representaciones que permitan mostrar con mayor precisión las dimensiones reales del planeta, especialmente en ámbitos educativos, institucionales y de comunicación.

Mercator, además, no fue creada simplemente para “mostrar mal” el mundo. Su diseño respondía a una necesidad concreta: facilitar la navegación. De hecho, sigue siendo utilizada para determinadas aplicaciones relacionadas con la navegación y la cartografía.

¿Por qué la discusión llegó hasta la ONU?

La propuesta fue impulsada por Togo y contó con respaldo de países africanos y de la Unión Africana.

Sus impulsores sostienen que los mapas no solamente sirven para ubicarnos geográficamente, sino que también influyen en la manera en que aprendemos y entendemos el mundo.

Por eso plantean que una representación que muestre de manera más precisa las superficies puede ser especialmente útil en escuelas, organismos internacionales y materiales educativos.

La resolución consiguió un respaldo ampliamente mayoritario: 164 países votaron a favor, Estados Unidos fue el único voto negativo y seis países se abstuvieron.

Por ahora, entonces, el mapa que conocemos no desaparece. Mercator seguirá existiendo y teniendo usos específicos. Lo que puede cambiar progresivamente es la forma en que se representa el mundo cuando el objetivo principal es mostrar el tamaño real de sus territorios.

A.M.D