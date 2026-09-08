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Por Redacción Red43

De amarillo, el Muñeco de Nieve visibiliza la prevención del suicidio

En el mes de la prevención, visibilizar ayuda a reducir el estigma asociado y aumentar la conciencia entre organizaciones, gobiernos y el público en general.
Por Redacción Red43

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El Día Mundial para la Prevención del Suicidio es una jornada que se conmemora anualmente el 10 de septiembre y ese día se regalan listones amarillos para dar conciencia septiembre desde 2003, establecido ese mismo año por la Organización Mundial de la Salud.

 

La fecha fue elegida para concentrar la atención en el problema del suicidio a nivel mundial, reducir el estigma asociado y aumentar la conciencia entre organizaciones, gobiernos y el público en general.

 

Durante 2010, el equipo de profesionales del Programa de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio puso en marcha un plan estratégico trienal para promover el posicionamiento a nivel nacional de la problemática del suicidio en niños y jóvenes.

 

Se iniciaron las actividades con un relevamiento de los trabajos realizados en la República Argentina, luego del análisis de éstos, se consideró primordial comprometer al Estado desde los niveles parlamentarios para iniciar un camino de instalación de la temática de las agendas públicas.

 

Así se construye el proyecto de declaración '10 de septiembre Día Nacional de la Prevención del Suicidio', que fue gestionado en el parlamento Nacional por la Diputada María Eugenia Bernal, por la Provincia de Jujuy.

 

A partir de ese momento, cada año se celebra este día en concordancia con el Día Mundial. 

 

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