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Martes 08 de Septiembre de 2026
RED43 comarca-andina corte ruta 40Lago Guillelmo
08 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Desprendimientos en Lago Guillelmo obligan a interrumpir el tránsito en la Ruta 40

Corte total en la Ruta 40 entre El Bolsón y Villa Mascardi por derrumbes a la altura de Lago Guillelmo. La medida rige desde las 7 horas hasta nuevo aviso. Solicitan acatar las indicaciones.
Por Redacción Red43

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Vialidad Nacional informó que se mantiene un corte total de circulación en el tramo de la Ruta Nacional 40 que une El Bolsón con Villa Mascardi.

 

La medida afecta al sector pavimentado en la zona de Lago Guillelmo debido a la presencia de derrumbes sobre la calzada.

 

La interrupción del tránsito rige desde las 7:00 horas de este martes y se extenderá hasta nuevo aviso, mientras las cuadrillas de trabajo operan en el lugar para despejar la vía. Se solicita a los conductores acatar las indicaciones del personal de seguridad y vial que se encuentra apostado en el sector regulando la emergencia.

 

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