Desprendimientos en Lago Guillelmo obligan a interrumpir el tránsito en la Ruta 40

Vialidad Nacional informó que se mantiene un corte total de circulación en el tramo de la Ruta Nacional 40 que une El Bolsón con Villa Mascardi.

La medida afecta al sector pavimentado en la zona de Lago Guillelmo debido a la presencia de derrumbes sobre la calzada.

La interrupción del tránsito rige desde las 7:00 horas de este martes y se extenderá hasta nuevo aviso, mientras las cuadrillas de trabajo operan en el lugar para despejar la vía. Se solicita a los conductores acatar las indicaciones del personal de seguridad y vial que se encuentra apostado en el sector regulando la emergencia.