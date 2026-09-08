Importante corte este martes en el camino alternativo de Lago Puelo

La Municipalidad de Lago Puelo informó que este martes 8 de septiembre se está realizando un corte temporal de circulación en el camino alternativo, entre las 9 y las 12 horas, debido a tareas de mantenimiento sobre la traza.

Trabajos de bacheo y limpieza de banquinas

Según el comunicado difundido por el municipio, la interrupción se llevará adelante mientras se desarrollen trabajos de bacheo y tareas de limpieza de banquinas con un tractor hidráulico.

Durante ese período, quienes habitualmente utilizan este camino deberán tener en cuenta la interrupción y prever sus traslados considerando el horario informado. La medida fue comunicada para advertir a quienes circulen por el sector sobre las tareas previstas y evitar inconvenientes durante la ejecución de los trabajos.

El corte está previsto de 9 a 12 horas de este martes, por lo que, una vez finalizadas las tareas, se espera el restablecimiento de la circulación por el camino alternativo.

O.P.