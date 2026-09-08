Estado de rutas: las recomendaciones de Vialidad para la zona cordillerana

Vialidad Nacional y la Administración Vial Provincial emitieron los partes sobre la transitabilidad de las rutas de Chubut para este martes. Toda la red vial se encuentra transitable con precaución, condicionada por la presencia de heladas matinales en los sectores cordilleranos y por deformaciones, humedad y trabajos de mantenimiento en las principales arterias de la provincia.

En la zona cordillerana, los corredores de la Ruta Nacional 40 registran circulación con precaución desde El Bolsón hacia Cholila, Esquel, Tecka y Gobernador Costa. Los conductores deben extremar los cuidados por la presencia de sal en calzada, barro o humedad en las banquinas y deformaciones e irregularidades en diversos sectores. Asimismo, la Ruta Nacional 259 entre Esquel, Trevelin y el Límite con Chile presenta banquinas húmedas, sal en tramos y animales sueltos sobre la vía pública.

Por su parte, el paso hacia la costa provincial a través de la Ruta Nacional 25 cuenta con circulación habilitada con precaución en todo el trayecto desde Tecka hacia Rawson y Trelew, pasando por Paso de Indios y Los Altares. La calzada presenta tramos con sal, baches aislados, banquinas inestables o con barro, además de presencia de viento y heladas registradas durante la madrugada.

Respecto a las conexiones interurbanas en la Costa, la Ruta Nacional 3 entre Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia se mantiene transitable con precaución debido al viento, la deformación del asfalto en sectores puntuales y la presencia de maquinaria vial trabajando en las inmediaciones del acceso norte a Trelew, donde se dispuso un desvío habilitado.

Además, se confirmó un corte total de tránsito en la Ruta Nacional 40 a la altura del Lago Guillelmo, en el tramo que conecta Villa Mascardi con El Bolsón, a raíz de un derrumbe de grandes rocas y la caída de árboles sobre la calzada provocados por las contingencias climáticas de las últimas horas, por lo que los equipos viales ya se encuentran trabajando en el despeje y la zona permanece intransitable hasta nuevo aviso.

Desde los organismos viales reiteran el llamado a respetar los límites de velocidad, prestar atención a la fauna sobre la calzada y verificar las condiciones del vehículo antes de emprender viajes de larga distancia.