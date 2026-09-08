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08 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

El martes cambia el cielo y el viento gana fuerza

Después del sol que acompañó al lunes, la jornada comienza con nubosidad en aumento y una tarde que alcanzará los 10 °C en la Comarca Andina. Hacia la noche, según el SMN, aparece la posibilidad de lluvias y nevadas.
Por Redacción Red43

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Luego de un lunes soleado y agradable, este martes 8 de septiembre presenta un cambio en las condiciones del tiempo en la Comarca Andina. El cielo estará mayormente nublado y el viento irá tomando fuerza a medida que avance la jornada.

 

Las primeras horas serán frías, con temperaturas alrededor de los 2 °C durante la madrugada y valores que podrían descender hasta los -3 °C según el pronóstico para la mañana. Cerca de las 9, el termómetro rondaría los 3 °C.

 

A partir del mediodía comenzará el ascenso más marcado. Se esperan 7 °C a las 11, unos 9 °C a las 13 y una máxima cercana a los 10 °C durante la tarde, antes de que la temperatura vuelva a descender hacia la noche.

 

 

El viento soplará desde el oeste y será más intenso que durante el lunes. Durante la mañana podría alcanzar velocidades de 13 a 22 km/h, mientras que durante la tarde se ubicaría entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían llegar a 42-50 km/h, por lo que será un aspecto a tener en cuenta especialmente durante el transcurso de la tarde.

 

La nubosidad también irá en aumento. Mientras las primeras horas todavía tendrán algunos claros, hacia el mediodía y la tarde el cielo se presentará con mayor cobertura.

 

Posibilidad de lluvias y nevadas hacia la noche

El cambio más marcado aparece hacia el cierre de la jornada. Para la noche, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia que existe una probabilidad de entre 10% y 40% de precipitaciones, con posibilidad de lluvias y nevadas.

 

 

Por el momento, el escenario previsto muestra una jornada que comienza fría y nublada, atraviesa una tarde con temperaturas cercanas a los 10 °C y viento más intenso, y termina con condiciones que podrían favorecer el ingreso de precipitaciones.

 

 

O.P.

 

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