El martes cambia el cielo y el viento gana fuerza

Luego de un lunes soleado y agradable, este martes 8 de septiembre presenta un cambio en las condiciones del tiempo en la Comarca Andina. El cielo estará mayormente nublado y el viento irá tomando fuerza a medida que avance la jornada.

Las primeras horas serán frías, con temperaturas alrededor de los 2 °C durante la madrugada y valores que podrían descender hasta los -3 °C según el pronóstico para la mañana. Cerca de las 9, el termómetro rondaría los 3 °C.

A partir del mediodía comenzará el ascenso más marcado. Se esperan 7 °C a las 11, unos 9 °C a las 13 y una máxima cercana a los 10 °C durante la tarde, antes de que la temperatura vuelva a descender hacia la noche.

El viento soplará desde el oeste y será más intenso que durante el lunes. Durante la mañana podría alcanzar velocidades de 13 a 22 km/h, mientras que durante la tarde se ubicaría entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían llegar a 42-50 km/h, por lo que será un aspecto a tener en cuenta especialmente durante el transcurso de la tarde.

La nubosidad también irá en aumento. Mientras las primeras horas todavía tendrán algunos claros, hacia el mediodía y la tarde el cielo se presentará con mayor cobertura.

Posibilidad de lluvias y nevadas hacia la noche

El cambio más marcado aparece hacia el cierre de la jornada. Para la noche, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia que existe una probabilidad de entre 10% y 40% de precipitaciones, con posibilidad de lluvias y nevadas.

Por el momento, el escenario previsto muestra una jornada que comienza fría y nublada, atraviesa una tarde con temperaturas cercanas a los 10 °C y viento más intenso, y termina con condiciones que podrían favorecer el ingreso de precipitaciones.

O.P.