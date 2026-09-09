Alfarería mapuche en Los Cipreses

En el paraje Los Cipreses avanza el desarrollo del taller de alfarería tradicional mapuche, una propuesta orientada a la enseñanza y preservación de técnicas artesanales. La iniciativa forma parte de la oferta anual que impulsa la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Trevelin.

La capacitación se organiza en modalidad de clases intensivas que se dictan una vez al mes y están a cargo de la alfarera Mabel Almendra. Durante cada jornada, los asistentes trabajan en el proceso completo de elaboración de las piezas, desde la preparación de los materiales hasta la terminación de cada objeto.

En este marco, el intendente Héctor Ingram y la coordinadora del Centro Cultural Trevelin, Nina Corvalán, visitaron el espacio para observar el trabajo en marcha y las producciones finalizadas por el grupo.

En los encuentros se abordan distintas técnicas tradicionales para el modelado de la arcilla, permitiendo que quienes participan puedan conocer cada etapa del trabajo artesanal y concretar la producción de piezas terminadas.

EBW