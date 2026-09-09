Récord nacional: Chubut alcanzó el primer puesto de descargas pesqueras

Chubut alcanzó una cifra sin precedentes en la industria pesquera argentina, al posicionarse por primera vez en la historia, a la cabeza de las descargas marítimas totales a nivel nacional.

Según cifras difundidas por el Ministerio de Economía de la Nación, la actividad en los muelles chubutenses no solo mantuvo su ritmo habitual entre el 1 de enero al 1 de septiembre de 2026, sino que logró desplazar a Buenos Aires, provincia que históricamente lideró el sector gracias al peso del puerto de Mar del Plata. En este sentido, la provincia sumó 257.568 toneladas de descargas pesqueras, de un total de 642.955 toneladas, dentro del litoral marítimo argentino, integrado por cinco distritos.

Actividad ininterrumpida

Las cifras surgen a partir del desempeño de la zafra de langostino en aguas provinciales, considerado extraordinario a raíz de factores como el flujo constante de la flota costera y artesanal hacia las terminales portuarias de Rawson, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Esto posibilitó de manera decisiva las toneladas contabilizadas, consolidando a la región como el motor indiscutido de la pesca nacional para esta temporada.

Los números reflejan un impacto directo en la economía local, impulsado por el movimiento ininterrumpido en los muelles y la alta demanda de procesamiento en las plantas terrestres de la zona. Por detrás de Chubut se ubica Buenos Aires, con 254.498 toneladas de descargas, concentrando entre ambos distritos casi el 80% del total a nivel país. En tercer lugar se ubican los puertos de Santa Cruz, con 109.890 toneladas; Tierra del Fuego (17.685), y Río Negro, con 3.312 toneladas y cursando el tercer año consecutivo bajo emergencia pesquera.

Chubut en una posición estratégica en el mapa pesquero nacional

De acuerdo al informe difundido por la cartera de Economía nacional, Chubut concentró el mayor volumen de descargas de calamar y marcó un liderazgo indiscutido en las capturas de langostino de aguas nacionales; además, entre el 1 de enero y el 1 de septiembre del año en curso, en la provincia se descargaron 15.554 toneladas de merluza hubbsi en Comodoro Rivadavia, y 14.049 en Puerto Madryn.

El hito alcanzado por Chubut reafirma la relevancia estratégica de los recursos marinos de la provincia, en la estructura productiva de la región patagónica y del país, sentando las bases de un crecimiento sostenido y un balance anual positivo del sector marítimo argentino.