“Ellas mantienen viva la lengua, la cultura y los saberes ancestrales”

Durante el pasado fin de semana, organizado de manera conjunta por actores locales y la Municipalidad de Trevelin, se llevaron a cabo las actividades para conmemorar el Día de la Mujer Originaria, bajo el lema “Encuentro, Memoria y Saberes compartidos”.

Las actividades se concentraron en torno a la Casa de la Artesana de Lago Rosario, donde asistió el intendente Héctor Ingram, acompañado por sus secretarios Livio Espinoza (Coord. De Gabinete), Cintia Figueroa (Turismo), Gustavo De Vera (Cultura); los directores Rubén Zapata (Servicios Públicos) y Marcelo Sosa (Gobierno) y la coordinadora del Centro Cultural Trevelin, Nina Corvalán.

Al dirigirse a los presentes en representación del gobierno municipal, Livio Espinoza remarcó el rol de las mujeres originarias. "Son quienes mantienen vivas la lengua, la cultura y son protagonistas en la transmisión de los saberes ancestrales" dijo el funcionario, sintetizando de esa manera la importancia que las mujeres tienen en la comunidad.

Entre las diversas actividades desarrolladas en la jornada, se destacaron las organizadas por los prestadores de servicios turísticos de las comunidades de Lago Rosario y de Sierra Colorada, como las caminatas al Mirador del Lago y el almuerzo compartido con platos de comidas tradicionales. También una demostración de esquila e hilado, teñido y tejidos con lanas por parte de las artesanas locales y de la comunidad boliviana, especialmente invitadas, la muestra de alfarería tradicional mapuche y desfile de prendas elaboradas por artesanas de pueblos originarios fueron parte de las actividades desarrolladas.

La conducción y animación del evento estuvo a cargo de Horacio Castro, reconocido músico y referente cultural local quien aprovechó para desplegar también parte de su repertorio de canciones.

Intercambio con Nahuelpan

Por otra parte, el día sábado 5, la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, colaboró con la logística de traslado de artesanas de los parajes de Lago Rosario, Sierra Colorada y Los Cipreses, hasta Esquel y Nahuelpan. Este grupo de artesanas realizaron el viaje hasta Nahuelpan en el tren La Trochita, participando en ese paraje vecino, de actividades organizadas por la comunidad local.

La delegación fue recibida con calurosas muestras de afecto y celebración por parte de las mujeres locales, con quienes compartieron saberes y el almuerzo.

Los parajes de Lago Rosario y Sierra Colorada mantienen fuertes lazos históricos con Nahuelpan, luego de haber acogido en sus territorios a numerosas familias víctimas del violento desalojo del año 1937.