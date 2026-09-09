Cholila tendrá una noche de rock con referentes de toda la región

El rock patagónico une a referentes de distintas regiones este sábado.

El 12 de septiembre, desde las 21 horas, La Matilde Resto Bar abre sus puertas en Avenida Independencia, Cholila.

Cuatro propuestas distintas se suben al escenario para compartir su musica.

Desde Esquel llega Seba Lino, a guitarra y voz, con sus canciones propias y personales versiones, como la recientemente estrenada adaptación de "Under the bridge" de Red Hot Chili Peppers.

La noche sigue con el sonido de Trevelin-Esquel de la mano de Vendaval, banda que recientemente volvió a los escenarios.

También de Trevelin, Bifronte llevará toda su potencia metalera a la vecina localidad.

Y el artista local será Karim Orellana Rosales, parte de la banda Chiman y con un gran cancionero nuevo que comienza a mostrar.

Sera una jornada única de nuevos sonidos y la calidez de La Matilde, con su barra y su cocina lista para acompañar.

SL