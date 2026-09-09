Estado de rutas en la cordillera: qué tramos presentan barro y heladas este miércoles

Vialidad Nacional y la Administración Vial Provincial (AVP) emitió el primer parte informativo del estado de las rutas para la zona noroeste y cordillerana de Chubut. Todas las trazas se encuentran transitables pero con la indicación estricta de circular con precaución debido a las condiciones climáticas y del terreno.

Durante las primeras horas del miércoles se registran heladas matinales en gran parte de la región. En los tramos asfaltados, como la Ruta Nacional 40 —tanto hacia El Bolsón como hacia Tecka— y la Ruta Nacional 259 entre Esquel, Trevelin y el Límite con Chile, la calzada se presenta húmeda con distribución de sal preventiva y banquinas inestables en diversos sectores.

Por su parte, los accesos y rutas de ripio provinciales exhiben acumulación de barro y formación de hielo, por lo que las autoridades solicitan reducir la velocidad. Tramos de la Ruta Provincial 12, la Ruta Provincial 17 y los caminos secundarios hacia parajes de la cordillera demandan especial atención al volante por la acumulación de humedad en superficie.

Asimismo, hay presencia de equipos viales trabajando sobre las rutas nacionales y provinciales, sumado a la habitual presencia de animales sueltos en las banquinas. Se solicita a los conductores chequear el estado del vehículo, usar cinturón de seguridad y circular con luces bajas encendidas.