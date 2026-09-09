Hoy también: Corte en el Camino Alternativo de Lago Puelo

La Municipalidad de Lago Puelo informó un nuevo corte temporal del Camino Alternativo para este miércoles 9 de septiembre, entre las 9:30 y las 12 horas, debido a tareas de levantamiento de maleza.

La interrupción se producirá durante la realización de los trabajos, por lo que se solicita a quienes utilizan habitualmente esta vía tener en cuenta el horario informado.

El segundo corte anunciado en la semana

El aviso se conoce un día después de que se comunicara otro corte temporal sobre el mismo camino. En ese caso, la interrupción había sido el martes 8 de septiembre, de 9 a 12 horas, para realizar trabajos de bacheo y limpieza de banquinas con maquinaria hidráulica.

Para este miércoles, en cambio, el motivo informado es diferente y está relacionado con tareas de limpieza y levantamiento de maleza.

El corte de hoy está previsto por un período de dos horas y media, desde las 9:30 hasta las 12, mientras se desarrollen las tareas sobre el camino alternativo.

Tener en cuenta el horario

Quienes tengan previsto circular por esta zona durante la mañana deberán considerar la interrupción temporal y organizar sus recorridos teniendo en cuenta que la circulación estará afectada hasta el mediodía.

Una vez finalizado el trabajo, se prevé el restablecimiento de la circulación por el camino alternativo.

O.P.